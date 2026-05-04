Kacper Tomasiak spakował się i wyjechał z Polski. Wszystko pokazał kibicom
Za Kacprem Tomasiakiem wymarzony debiut w cyklu Pucharu Świata. 19-latek z miejsca stał się największą gwiazdą polskich skoków narciarskich, udowadniając to trzema medalami olimpijskimi wywalczonymi w Predazzo. Przed startem przygotowań do kolejnym sezonem Tomasiak znalazł chwilę na relaks. Polak udał się na urlop do Chorwacji, czym pochwalił się swoim kibicom za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Ostatnie kilka miesięcy bezpowrotnie zmieniły życie Kacpra Tomasiaka. Ubiegły sezon okazał się kluczowy dla nastolatka. Zaczęło się już latem, gdy 18-letni wówczas Polak zwyciężył w letnim cyklu Pucharu Kontynentalnego. Pozwoliło mu to zadebiutować w seniorskim Pucharze Świata, co bardzo szybko zmieniło rozkład sił w polskiej kadrze.
Tomasiak zaliczył bardzo mocny debiut, praktycznie z miejsca zostając największą gwiazdą kadry prowadzonej przez Macieja Maciusiaka. Premierowy Turniej Czterech Skoczni Polak zakończył na 12. pozycji, będąc zdecydowanie najlepszym z polskich zawodników. Apogeum formy Tomasiaka przyszło jednak na zimowe igrzyska olimpijskie. Polski debiutant w Predazzo rozbił bank zgarniając ostatecznie trzy krążki - srebro i brąz indywidualnie oraz srebro w duecie z Pawłem Wąskiem.
Tuż po igrzyskach Tomasiak zdobył jeszcze wicemistrzostwo świata juniorów. Polak sezon zakończył przedwcześnie, tuż po upadku na skoczni mamuciej w Vikersund. Nie przeszkodziło mu to jednak w tym, by zostać najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tomasiak debiutancki sezon zakończył na 23. miejscu.
Kacper Tomasiak korzysta z ostatnich chwil urlopu. Podzielił się wspomnieniem wyjazdu do Chorwacji
Po zakończeniu sezonu emocje wokół polskiej kadry absolutnie nie ucichły. Kilkanaście dni temu całą Polskę obiegła informacja o rezygnacji ze starań o reelekcję aktualnego prezesa PZN Adama Małysza. Na ten moment wydaje się, że głównym faworytem do wygrania czerwcowych wyborów będzie Apoloniusz Tajner, który pełnił już tę funkcję w przeszłości.
W tle cały czas jest również sprawa zatrudnienia Stefana Horngachera. Powrót Austriaka został przesunięty w czasie z powodu spodziewanych zmian w zarządzie PZN. Jak informuje dziennikarz Interii Sport Tomasz Kalemba Horngacher ma w poniedziałek pojawić się na zgrupowaniu kadry, a zarząd PZN ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie jego zatrudnienia.
Przygotowania do nowego sezonu wkrótce rozpocznie także i Tomasiak. Dla 19-latka może to być jeszcze trudniejszy sezon niż ten debiutancki. Medale olimpijskie bardzo wpłynęły na jego rozpoznawalność, a presja oczekiwań płynąca zewsząd będzie tylko rosła.
Tuż przed startem treningów Tomasiak podzielił się z kibicami kilkoma urywkami ze swojego niedawnego urlopu w Chorwacji. 19-latek za pośrednictwem Instagrama pokazał w jaki sposób spędza wolny czas, przechadzając się m.in. po urokliwych wąskich uliczkach oraz podziwiając zachód słońca. Nie zabrakło również miejsca na aktywność fizyczną - Tomasiak uwiecznił moment gry w tenisa ziemnego.
Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się 20 listopada w Lillehammer. Wcześniej jednak odbędzie się kolejna edycja Letniego Grand Prix. Niewykluczone, że polscy kibice będą mogli obejrzeć Tomasiaka i spółkę podczas zawodów w Wiśle zaplanowanych na 1-2 sierpnia.