Ostatnie kilka miesięcy bezpowrotnie zmieniły życie Kacpra Tomasiaka. Ubiegły sezon okazał się kluczowy dla nastolatka. Zaczęło się już latem, gdy 18-letni wówczas Polak zwyciężył w letnim cyklu Pucharu Kontynentalnego. Pozwoliło mu to zadebiutować w seniorskim Pucharze Świata, co bardzo szybko zmieniło rozkład sił w polskiej kadrze.

Tomasiak zaliczył bardzo mocny debiut, praktycznie z miejsca zostając największą gwiazdą kadry prowadzonej przez Macieja Maciusiaka. Premierowy Turniej Czterech Skoczni Polak zakończył na 12. pozycji, będąc zdecydowanie najlepszym z polskich zawodników. Apogeum formy Tomasiaka przyszło jednak na zimowe igrzyska olimpijskie. Polski debiutant w Predazzo rozbił bank zgarniając ostatecznie trzy krążki - srebro i brąz indywidualnie oraz srebro w duecie z Pawłem Wąskiem.

Tuż po igrzyskach Tomasiak zdobył jeszcze wicemistrzostwo świata juniorów. Polak sezon zakończył przedwcześnie, tuż po upadku na skoczni mamuciej w Vikersund. Nie przeszkodziło mu to jednak w tym, by zostać najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tomasiak debiutancki sezon zakończył na 23. miejscu.

Kacper Tomasiak korzysta z ostatnich chwil urlopu. Podzielił się wspomnieniem wyjazdu do Chorwacji

Po zakończeniu sezonu emocje wokół polskiej kadry absolutnie nie ucichły. Kilkanaście dni temu całą Polskę obiegła informacja o rezygnacji ze starań o reelekcję aktualnego prezesa PZN Adama Małysza. Na ten moment wydaje się, że głównym faworytem do wygrania czerwcowych wyborów będzie Apoloniusz Tajner, który pełnił już tę funkcję w przeszłości.

W tle cały czas jest również sprawa zatrudnienia Stefana Horngachera. Powrót Austriaka został przesunięty w czasie z powodu spodziewanych zmian w zarządzie PZN. Jak informuje dziennikarz Interii Sport Tomasz Kalemba Horngacher ma w poniedziałek pojawić się na zgrupowaniu kadry, a zarząd PZN ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie jego zatrudnienia.

Przygotowania do nowego sezonu wkrótce rozpocznie także i Tomasiak. Dla 19-latka może to być jeszcze trudniejszy sezon niż ten debiutancki. Medale olimpijskie bardzo wpłynęły na jego rozpoznawalność, a presja oczekiwań płynąca zewsząd będzie tylko rosła.

Tuż przed startem treningów Tomasiak podzielił się z kibicami kilkoma urywkami ze swojego niedawnego urlopu w Chorwacji. 19-latek za pośrednictwem Instagrama pokazał w jaki sposób spędza wolny czas, przechadzając się m.in. po urokliwych wąskich uliczkach oraz podziwiając zachód słońca. Nie zabrakło również miejsca na aktywność fizyczną - Tomasiak uwiecznił moment gry w tenisa ziemnego.

Rozwiń

Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się 20 listopada w Lillehammer. Wcześniej jednak odbędzie się kolejna edycja Letniego Grand Prix. Niewykluczone, że polscy kibice będą mogli obejrzeć Tomasiaka i spółkę podczas zawodów w Wiśle zaplanowanych na 1-2 sierpnia.

Kacper Tomasiak Action Press/Shutterstock East News

Kacper Tomasiak Iwańczuk/Sport/Reporter Reporter

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

Inter Mediolan mistrzem Włoch. Zieliński z asystą. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports