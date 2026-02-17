Kacper Tomasiak rusza po złoto. To dla niego główna impreza. Ostatni start w karierze

W Predazzo eksplodował talent Kacpra Tomasiaka. Od wielu lat było wiadomo, że ten zawodnik będzie przyszłością polskich skoków, ale chyba nikt nie spodziewał się tego, że nastąpi to tak szybko.

19-latek wywalczył trzy medale zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Ta sztuka nigdy nie udała się polskiemu skoczkowi na jednych igrzyskach.

Przyspieszony kurs dojrzewania. Kacper Tomasiak rusza po złoto

Tomasiak został wicemistrzem olimpijskim na normalnej skoczni. Na dużej sięgnął po brąz, a w konkursie duetów razem z Pawłem Wąskiem zajął drugie miejsce. W ciągu tygodnia z zagubionego chłopaka stał się kimś, od kogo bije duża pewność. To był przyspieszony kurs dojrzewania.

Teraz przed 19-latkiem docelowa impreza zimowego sezonu. Przynajmniej taką była jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego. Tomasiak powalczy o medal mistrzostw świata juniorów w Lillehammer (4-8 marca). Ostatni raz w karierze. I będzie kandydatem do złota.

- Będziemy chcieli, żeby Kacper wystartował przynajmniej w indywidualnym konkursie, bo to ważne. Może zdobyć kwotę startową w Pucharze Świata dla siebie albo dla kolejnego juniora - mówił Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków.

Wiele wskazuje na to, że Tomasiak nie pojedzie jednak na loty do Kulm, bo to mogłoby być zbyt duże ryzyko związane z przejściem na tak dużą skocznię.

Przed sezonem można było tak zakładać, że to będzie impreza docelowa, ale kiedy zakwalifikowałem się na igrzyska, to jednak skupiłem się całkowicie na tych zawodach

- Nie takie sytuacje się zdarzały, że ktoś przyjeżdżał jako faworyt, a nie wychodziło. Nic nie jest rozstrzygnięte - dodał.

Gdyby Tomasiak zdobył medal, to wówczas po MŚJ aż do kolejnych mistrzostw, Polska miałaby dodatkową kwotę startową w Pucharze Świata. Warunkiem jest jednak wystawianie w konkursach zawodnika w wieku juniora. Chyba że byłby to Tomasiak, to wówczas nawet jeśli nie będzie już w wieku juniora, mógłby startować w PŚ.

Tomasiak miał 16 lat, kiedy zajmował czwarte miejsce w mistrzostwach świata juniorów. Ostatnim 16-latkiem, który był tak wysoko w MŚJ, był Austriak Gregor Schlierenzauer i miało to miejsce w 2006 roku. Teraz Polak też jest legendą.

