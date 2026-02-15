Kacper Tomasiak oddał swój brązowy medal Maciusiakowi. Miał ważny powód

Kacper Tomasiak, pomimo zaledwie 19. lat, już zapisał się na kartach historii, zdobywając we Włoszech dwa medale olimpijskie - srebrny i brązowy. Jak przekazał dziennikarz "Eurosportu" Kacper Merk, drugi z tych krążków wrócił do wioski olimpijskiej bez swojego właściciela - za to w rękach trenera Macieja Maciusiaka.

Sportowiec w białej kurtce z polskimi emblematami oraz czerwonej czapce trzyma w rękach maskotkę i medal olimpijski. Na jego twarzy widoczne jest wzruszenie i zmęczenie. W prawym górnym rogu znajduje się okrągłe przybliżenie uśmiechniętego mężczyzny ub...
Kacper Tomasiak i Maciej MaciusiakANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu Pucharu Świata nikt by nie przypuszczał, że to właśnie 19-letni Kacper Tomasiak będzie stanowił o sile polskich skoków. O medalach olimpijskich w jego wykonaniu nie śnił z pewnością nikt. A to właśnie on jest odpowiedzialny za 2 z 3 krążków dla Polski w ogóle - dokładając brąz na skoczni dużej.

Utalentowany nastolatek mógł dzięki temu nasłuchać się wielu komplementów pod swoim adresem - chociażby ze strony mistrza olimpijskiego, Domena Prevca. W wiosce olimpijskiej z kolei czekało go huczne powitanie, w postaci biało-czerwonej pizzy z jego imieniem.

Dziennikarz "Eurosportu" Kacper Merk opowiedział więcej o tej sytuacji podczas studia rozpoczynającego kolejny dzień zmagań we Włoszech. Przy okazji ujawnił również pewną ciekawostkę, według której jego brązowy medal wrócił do wioski olimpijskiej razem z Maciejem Maciusiakiem.

Deklaruje, że jest Polką. Na igrzyskach startuje w innych barwach

Apoloniusz Tajner: Od wielu lat oglądałem skoki ze spokojem, a Tomasiak znów obudził we mnie emocjePolsat Sport

Medal Tomasiaka trafił do trenera Maciusiaka. Dziennikarz ujawnił, co dzieje się we Włoszech

- Kacper wrócił bardzo późno do wioski wrócił bez medalu i to jest ciekawostka, bo medal trafił na przechowanie do trenera Macieja Maciusiaka, żeby znowu się nie zepsuł, żeby się nic nie urwało. Także medal pojechał oddzielnie do wioski - wyznał Merk.

Użycie słowa "znowu" nie jest przypadkowe, bowiem srebrny krążek, który Tomasiak zdobył na skoczni normalnej, lekko ucierpiał w ostatnich dniach. Wstążka urwała się od krążka i ten zdążył się nieco poobijać. Mając te wydarzenia w pamięci, tym razem Tomasiak postanowił przekazać zdobycz trenerowi, aby podczas radości z najbliższymi i ten medal nie ucierpiał.

To jednak nie koniec szans Kacpra Tomasiaka na olimpijski krążek. W poniedziałek skoczkowie powalczą w konkursie duetów i wszystko wskzauje na to, że trener Maciej Maciusiak postawi na Kacpra Tomasiaka właśnie, którego wspierać będzie Paweł Wąsek.

