Kacper Tomasiak mistrzem, a Małysz ogłasza ws. jego brata. Padło publicznie

Kacper Tomasiak kontynuuje pasmo sukcesów. 19-latek ledwo wrócił z tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich, na których wywalczył trzy medale (dwa srebrne i jeden brązowy), a już ma na koncie kolejny sukces. W niedzielę zawodnik klubu LKS Klimczok Bystra został mistrzem Polski w skokach narciarskich, triumfując w jednoseryjnym konkursie rozegranym na skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle-Malince. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, a na najniższym stopniu podium stanął Paweł Wąsek, również jeden z naszych bohaterów zakończonej już imprezy czterolecia.

Takim rozstrzygnięciem walki o tytuł najlepszego skoczka w naszym kraju nie był zdziwiony prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Po zawodach wprost docenił formę wszystkich medalistów, którzy stanęli na podium. - Myślę, że zasłużenie ci zawodnicy tam się znaleźli - cytuje jego wypowiedź Polska Agencja Prasowa.

Skoki narciarskie. Wygrał Kacper, ale błysnął i Konrad Tomasiak. Małysz komentuje

Jak podkreśla PAP, Adam Małysz zwrócił jednak uwagę nie tylko na Kacpra Tomasiaka, ale i na jego młodszego brata Konrada, który także świetnie spisał się podczas niedzielnej rywalizacji na skoczni jego imienia. Zawodnik, który w kwietniu skończy 17 lat, skoczył 127,5 m, kończąc zmagania na wysokiej 8. lokacie, którą zajął ex aequo z Kacprem Juroszkiem.

- Ten drugi już podczas zawodów Alpen Cup w Zakopanem pokazał, że jest w niezłej formie. Stanął tam na podium. Może sprawdzi się to, że rodzina Tomasiaków w przyszłości dorówna osiągnięciami rodzinie Prevców - powiedział prezes PZN-u, mając na myśli młodszego z braci Tomasiaków.

Co warte podkreślenia, obaj znaleźli się w kadrze na tegoroczne mistrzostwa świata juniorów w Lillehammer, które wystartują już na początku marca. O medale w Norwegii powalczą także: Łukasz Łukaszczyk, Szymon Sarniak oraz Kamil Waszek.

