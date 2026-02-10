Kacper Tomasiak miał miękkie nogi. Już wie, co będzie go czekało, ale liczy na więcej

Jeszcze w październiku mało kto słyszał o Kacprze Tomasiaku, choć wiadomo było, że to jeden z większych polskich talentów w skokach. Skoczek z Bielska-Białej odpalił. Jest najlepszym naszym zawodnikiem w Pucharze Świata, a teraz pierwszy raz stanął na podium. I to od razu olimpijskim.

To wspaniała historia, ale o takiej marzyliśmy. Od wielu lat dopominaliśmy się o to, by w końcu mody polski skoczek błysnął na arenie międzynarodowej. I - jak na zawołanie - pojawił się Tomasiak.

Jagna Marczułajtis-Walczak: To jest bardzo przykre, bo Król-Walas była w dobrej dyspozycji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kacper Tomasiak już wie. "Teraz będzie trudno"

Przed konkursem 19-latek był wymieniany w gronie faworytów. Po pierwszej serii był 0,1 pkt. od podium. W drugiej uzyskał drugi wynik, oddał najdłuższy skok dnia i zdobył srebrny medal.

- Starałem się odciąć głowę. Oczywiście przed samymi skokami pojawiło się więcej presji. Cały czas jednak starałem się pochodzić do moich prób, jak do zwykłych zawodów. Nie ukrywam, że jestem już zmęczony i nogi robią się miękkie. Jestem jednak zadowolony i czuję dużą radość. Teraz czekam na więcej - mówił Tomasiak.

Medal 19-latka sprawi, że teraz zainteresowanie jego osobą mocno wzrośnie. Odpalił rakiety, to teraz będzie musiał ponieść tego konsekwencje - można byłoby zabawnie to określić.

Dla Tomasiaka życie nie będzie już takie samo. Przekonali się o tym wcześniej choćby Adam Małysz, czy Kamil Stoch.

Podejrzewam, co mnie teraz będzie czekało, ale na razie się na tym nie skupiam. Pewnie teraz będzie trudno wytrzymać całą tę popularność

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Kacper Tomasiak fetujący srebrny medal igrzysk olimpijskich ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich JAVIER SORIANO AFP

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL