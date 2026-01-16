Kacper Tomasiak już błysnął na Okurayamie. 18-latek najlepszy z Polaków

W poprzedni weekend skoczkowie rywalizowali w Zakopanem, gdzie najpierw przeprowadzono konkurs duetów - triumfowali Austriacy przed Słoweńcami i Polakami. Następnego dnia odbyła się rywalizacja indywidualna, a na najwyższym stopniu podium stanął Anze Lanisek, który wyprzedził Jana Hoerla i Manuela Fettnera. W czołówce zabrakło Domena Prevca, który w Sapporo stanie przed szansą powrotu na podium.

Po zawodach na Wielkiej Krokwi dokonano roszad w polskiej kadrze. Sztab Macieja Maciusiaka zdecydował, że do Japonii nie polecą Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Na Okurayamie swoich sił spróbują za to Klemens Joniak, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kacper Tomasiak. "Biało-Czerwoni" razem z innymi zawodnikami w piątek o godz. 6 czasu polskiego przystąpili do treningów poprzedzających zaplanowane na godz. 8 kwalifikacje.

PŚ w Sapporo. Oto wyniki pierwszego treningu

Jako pierwszy z naszych reprezentantów na belce startowej zasiadł Joniak, który osiągnął 121,5 m i po swoim skoku objął prowadzenie. Ostatecznie był 37. Kolejnym zawodnikiem na liście był Zniszczoł - skoczył wprawdzie pół metra dalej od kolegi z kadry, ale odjęto mu więcej punktów za wiatr, przez co został sklasyfikowany niżej (47. lokata).

W kolejnych minutach kibice śledzący zmagania byli świadkami kilku dalszych skoków - Tate Frantz osiągnął aż 134,5 m, tylko dwa metry bliżej lądował Felix Trunz. Sędziowie kilkukrotnie zmieniali belkę najazdową, z 19. swoją próbę oddał Kubacki, osiągając 125 m, co dało mu 19. miejsce.

Gorzej od mistrza świata w Seefeld spisał się Kot, który skoczył 122,5 m (33. miejsce). Jako ostatni z "Biało-Czerwonych" podczas pierwszej sesji treningowej zaprezentował się Tomasiak. Zawodnik, który 20 stycznia skończy 19 lat, poszybował na 127,5 m z 13. belki. Ostatecznie uplasował się na 8. pozycji, był najlepszym z naszych zawodników.

Kilka minut później na Okurayamie zachwycił Stefan Kraft, utytułowany Austriak osiągnął aż 139,5 m i objął prowadzenie w sesji treningowej. Tego prowadzenia nie oddał już do końca. Drugi był Naoki Nakamura (136,5 m), trzeci Kristoffer Eriksen Sundal (137 m). Tuż za podium uplasował się Stephan Embacher, Domen Prevc był piąty.

Wyniki pierwszej sesji treningowej:

1. Stefan Kraft (139,5 m)

2. Naoki Nakamura (136,5)

3. Kristoffer Eriksen Sundal (137)

(...)

8. Kacper Tomasiak (127,5)

19. Dawid Kubacki (125)

33. Maciej Kot (122,5)

37. Klemens Joniak (121,5)

47. Aleksander Zniszczoł (122)

