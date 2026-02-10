Kacper Tomasiak gładził medal. Z ust Niemca padło niecenzuralne słowo po... polsku

W skrócie Podczas konferencji prasowej Kacper Tomasiak pogładził swój medal, który wcześniej zerwał się ze wstążki.

Philipp Raimund, nowy mistrz olimpijski, użył niecenzuralnego słowa po polsku, co wywołało śmiech na sali.

Raimund pochwalił Kacpra Tomasiaka za genialny styl skakania i uznał zdobycie przez Polaka medalu za zasłużone.

Philipp Raimund został mistrzem olimpijskim na normalnej skoczni w Predazzo. Stefan Horngacher znowu triumfował. Niemiec nigdy nie wygrał zawodów Pucharu Świata, ale ma olimpijskie złoto.

To zatem podobna historia do tej Kacpra Tomasiaka. Polak nigdy nie stał na podium w PŚ, a został wicemistrzem olimpijskim. Trzeba przyznać, że na spotkaniu z dziennikarzami całego świata, nie było widać po nim tremy. Był jak na skoczni. Z odciętą głową i bez układu nerwowego.

Philipp Raimund zaklął po... polsku. Salę ogarnął śmiech

- Jestem tak dumny, nigdy bym nie pomyślał, że mi się uda zdobyć medal. Po występach na skoczni normalnej w tym sezonie Pucharu Świata myślałem, że obrany kierunek jest właściwy, ale teraz zdobycie złotego medalu jest nie do uwierzenia. Nie potrafię tego dokładnie opisać, nie potrafię pojąć, co się stało - mówił Niemiec.

Zanim jednak zaczęła się konferencja padło pytanie, czy może rozmawiać po angielsku, bo trzeba ustalić transkrypcje. Wtedy Raimund popatrzył na Tomasiaka i powiedział: - Angielski w porządku. Gorzej byłoby z polskim, bo znam tylko jedno słowo: "k...a".

Salę ogarnął śmiech, a śmiali się przede wszystkim polscy dziennikarze.

Niesamowite słowa nowego mistrza olimpijskiego o Kacprze Tomasiaku

Nowego mistrza olimpijskiego zapytaliśmy o to, czy medal Polaka był dla niego zaskoczeniem.

Dla mnie to nie jest niespodzianka. Zresztą powiedziałem Kacprowi, że pomyślałem przed igrzyskami o tym, że na tym podium mógłby się znaleźć on, ja, Stephan Embacher. Styl skakania Kacpra jest genialny. Zbliżył się do mnie niebezpiecznie blisko, co było denerwujące, ale był genialny i to był naprawdę zanotował świetny start. Zasłużył na ten medal

To największy przegrany. Raimund tak o nim powiedział

Wielkim przegranym pierwszego olimpijskiego konkursu w Predazzo jest Domen Prevc. Słoweniec, który zdominował rywalizację w Pucharze Świata, był szósty.

Przez cały sezon spisywał się świetnie, ale jedynym konkursem, w którym nie był przede mną, była mała skocznia w Falun. Wiedziałem więc, że to jedyna rzecz, która może go powstrzymać

Oczywiście 25-latek był mocno przepytywany przez dziennikarzy. Najbardziej przez niemieckich. Kilka pytań padło też Tomasiaka i wcale nie wyszły one tylko z polskiej strony.

Polak zapytany o presję i o to, jak sobie z nią radził, mówił: - Nie wiem, jak udało mi się tak dobrze skakać. Największą presję czułem tuż przed skokiem, siedząc przy na belce. Ale podczas skoku nie myślałem o tym zbyt wiele. To pomogło mi skoczyć daleko.

