Kacper Tomasiak gładził medal. Z ust Niemca padło niecenzuralne słowo po... polsku
Trwała konferencja prasowa, a Kacper Tomasiak ułożył swój medal, który zdążył się już się zerwać ze wstążki, ale na szczęście udało się go naprawić, na czapce i w pewnym momencie zaczął go gładzić. Jakby powoli do niego docierało, co zrobił. Wcześniej było wesoło, bo z ust Philippa Raimunda padło niecenzuralne słowo. I to po... polsku.
Philipp Raimund został mistrzem olimpijskim na normalnej skoczni w Predazzo. Stefan Horngacher znowu triumfował. Niemiec nigdy nie wygrał zawodów Pucharu Świata, ale ma olimpijskie złoto.
To zatem podobna historia do tej Kacpra Tomasiaka. Polak nigdy nie stał na podium w PŚ, a został wicemistrzem olimpijskim. Trzeba przyznać, że na spotkaniu z dziennikarzami całego świata, nie było widać po nim tremy. Był jak na skoczni. Z odciętą głową i bez układu nerwowego.
Philipp Raimund zaklął po... polsku. Salę ogarnął śmiech
- Jestem tak dumny, nigdy bym nie pomyślał, że mi się uda zdobyć medal. Po występach na skoczni normalnej w tym sezonie Pucharu Świata myślałem, że obrany kierunek jest właściwy, ale teraz zdobycie złotego medalu jest nie do uwierzenia. Nie potrafię tego dokładnie opisać, nie potrafię pojąć, co się stało - mówił Niemiec.
Zanim jednak zaczęła się konferencja padło pytanie, czy może rozmawiać po angielsku, bo trzeba ustalić transkrypcje. Wtedy Raimund popatrzył na Tomasiaka i powiedział: - Angielski w porządku. Gorzej byłoby z polskim, bo znam tylko jedno słowo: "k...a".
Salę ogarnął śmiech, a śmiali się przede wszystkim polscy dziennikarze.
Niesamowite słowa nowego mistrza olimpijskiego o Kacprze Tomasiaku
Nowego mistrza olimpijskiego zapytaliśmy o to, czy medal Polaka był dla niego zaskoczeniem.
Dla mnie to nie jest niespodzianka. Zresztą powiedziałem Kacprowi, że pomyślałem przed igrzyskami o tym, że na tym podium mógłby się znaleźć on, ja, Stephan Embacher. Styl skakania Kacpra jest genialny. Zbliżył się do mnie niebezpiecznie blisko, co było denerwujące, ale był genialny i to był naprawdę zanotował świetny start. Zasłużył na ten medal
To największy przegrany. Raimund tak o nim powiedział
Wielkim przegranym pierwszego olimpijskiego konkursu w Predazzo jest Domen Prevc. Słoweniec, który zdominował rywalizację w Pucharze Świata, był szósty.
Przez cały sezon spisywał się świetnie, ale jedynym konkursem, w którym nie był przede mną, była mała skocznia w Falun. Wiedziałem więc, że to jedyna rzecz, która może go powstrzymać
Oczywiście 25-latek był mocno przepytywany przez dziennikarzy. Najbardziej przez niemieckich. Kilka pytań padło też Tomasiaka i wcale nie wyszły one tylko z polskiej strony.
Polak zapytany o presję i o to, jak sobie z nią radził, mówił: - Nie wiem, jak udało mi się tak dobrze skakać. Największą presję czułem tuż przed skokiem, siedząc przy na belce. Ale podczas skoku nie myślałem o tym zbyt wiele. To pomogło mi skoczyć daleko.
Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport