Kacper Tomasiak gładził medal. Z ust Niemca padło niecenzuralne słowo po... polsku

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Trwała konferencja prasowa, a Kacper Tomasiak ułożył swój medal, który zdążył się już się zerwać ze wstążki, ale na szczęście udało się go naprawić, na czapce i w pewnym momencie zaczął go gładzić. Jakby powoli do niego docierało, co zrobił. Wcześniej było wesoło, bo z ust Philippa Raimunda padło niecenzuralne słowo. I to po... polsku.

Grupa sportowców w czerwonych kurtkach siedzących przy stole konferencyjnym na tle ściany z logotypami sponsorów oraz napisem Milano Cortina 2026, po lewej stronie mikrofony i tabliczki z nazwiskami.
Od lewej: Kacper Tomasiak, Philipp Raimund, Ren Nikaido, Gregor DeschwandenTomasz KalembaINTERIA.PL
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W skrócie

  • Podczas konferencji prasowej Kacper Tomasiak pogładził swój medal, który wcześniej zerwał się ze wstążki.
  • Philipp Raimund, nowy mistrz olimpijski, użył niecenzuralnego słowa po polsku, co wywołało śmiech na sali.
  • Raimund pochwalił Kacpra Tomasiaka za genialny styl skakania i uznał zdobycie przez Polaka medalu za zasłużone.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Philipp Raimund został mistrzem olimpijskim na normalnej skoczni w Predazzo. Stefan Horngacher znowu triumfował. Niemiec nigdy nie wygrał zawodów Pucharu Świata, ale ma olimpijskie złoto.

To zatem podobna historia do tej Kacpra Tomasiaka. Polak nigdy nie stał na podium w PŚ, a został wicemistrzem olimpijskim. Trzeba przyznać, że na spotkaniu z dziennikarzami całego świata, nie było widać po nim tremy. Był jak na skoczni. Z odciętą głową i bez układu nerwowego.

Niemcy w szoku po konkursie w Predazzo. Wprost wskazują na olimpijski cud

Apoloniusz Tajner: Jako cała reprezentacja mamy wyjątkowo dużo szans medalowych. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Philipp Raimund zaklął po... polsku. Salę ogarnął śmiech

- Jestem tak dumny, nigdy bym nie pomyślał, że mi się uda zdobyć medal. Po występach na skoczni normalnej w tym sezonie Pucharu Świata myślałem, że obrany kierunek jest właściwy, ale teraz zdobycie złotego medalu jest nie do uwierzenia. Nie potrafię tego dokładnie opisać, nie potrafię pojąć, co się stało - mówił Niemiec.

Zanim jednak zaczęła się konferencja padło pytanie, czy może rozmawiać po angielsku, bo trzeba ustalić transkrypcje. Wtedy Raimund popatrzył na Tomasiaka i powiedział: - Angielski w porządku. Gorzej byłoby z polskim, bo znam tylko jedno słowo: "k...a".

Salę ogarnął śmiech, a śmiali się przede wszystkim polscy dziennikarze.

Zobacz również:

Kamil Stoch
Skoki Narciarskie

Sceny pod skocznią. Oto co zrobił Kamil Stoch po skoku. Brutalne słowa

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Niesamowite słowa nowego mistrza olimpijskiego o Kacprze Tomasiaku

    Nowego mistrza olimpijskiego zapytaliśmy o to, czy medal Polaka był dla niego zaskoczeniem.

    Dla mnie to nie jest niespodzianka. Zresztą powiedziałem Kacprowi, że pomyślałem przed igrzyskami o tym, że na tym podium mógłby się znaleźć on, ja, Stephan Embacher. Styl skakania Kacpra jest genialny. Zbliżył się do mnie niebezpiecznie blisko, co było denerwujące, ale był genialny i to był naprawdę zanotował świetny start. Zasłużył na ten medal
    mówił Raimund.

    To największy przegrany. Raimund tak o nim powiedział

    Wielkim przegranym pierwszego olimpijskiego konkursu w Predazzo jest Domen Prevc. Słoweniec, który zdominował rywalizację w Pucharze Świata, był szósty.

    Przez cały sezon spisywał się świetnie, ale jedynym konkursem, w którym nie był przede mną, była mała skocznia w Falun. Wiedziałem więc, że to jedyna rzecz, która może go powstrzymać
    powiedział Niemiec.

    Oczywiście 25-latek był mocno przepytywany przez dziennikarzy. Najbardziej przez niemieckich. Kilka pytań padło też Tomasiaka i wcale nie wyszły one tylko z polskiej strony.

    Polak zapytany o presję i o to, jak sobie z nią radził, mówił: - Nie wiem, jak udało mi się tak dobrze skakać. Największą presję czułem tuż przed skokiem, siedząc przy na belce. Ale podczas skoku nie myślałem o tym zbyt wiele. To pomogło mi skoczyć daleko.

    Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zobacz również:

    Tomasz Sikora w czasie biegu po medal w ZIO 2006
    Biathlon

    Niemiec zabrał Polakowi złoto, ale pomógł stanąć na podium. Te łzy widziała cała Polska

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Dwóch sportowców w białych kombinezonach zimowych obejmuje się z radością po zawodach, jeden z nich ma złoty kask i gogle narciarskie z polską flagą, obok znajduje się fotograf w kolorowej czapce oraz inny sportowiec w czerwonej kurtce.
    Kacper Tomasiak fetujący srebrny medal igrzysk olimpijskichANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP
    Zawodnik w złotym kasku i goglach podczas lądowania w skokach narciarskich na śniegu, ubrany w kombinezon sportowy z logo olimpijskim, wyrażający silne emocje.
    Philipp RaimundEPA/FILIP SINGERPAP
    Sportowiec w czerwonej kurtce trzyma medal olimpijski i maskotkę, stojąc na tle ścianki z logotypami Milano Cortina i sponsorów. Uśmiechnięty mężczyzna pozuje do zdjęcia po zdobyciu nagrody.
    Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja