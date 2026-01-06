Już wszystko jasne ws. następcy Horngachera. Niemcy ogłaszają

W środowisku skoków narciarskich zawrzało, gdy Stefan Horngacher oficjalnie ogłosił, że sezon olimpijski będzie dla niego ostatnim w roli trenera reprezentacji Niemiec. Informacja ta szybko obiegła media i wywołała lawinę spekulacji, bo Austriak przez lata był jednym z filarów sukcesów niemieckiej kadry. Od momentu jego deklaracji kibice, dziennikarze oraz sami zawodnicy zaczęli zastanawiać się, kto przejmie stery jednej z najmocniejszych drużyn w Pucharze Świata i poprowadzi ją w nowy olimpijski cykl.

Horngacher objął reprezentację Niemiec w 2019 roku, zastępując bardzo utytułowanego rodaka Wernera Schustera. Od tamtej pory drużyna regularnie należała do światowej czołówki, a jego metody pracy i doświadczenie były wysoko cenione. Decyzja o odejściu po sezonie olimpijskim, ogłoszona już w październiku, sprawiła jednak, że Niemiecki Związek Narciarski musiał rozpocząć poszukiwania następcy odpowiednio wcześnie, by zapewnić kadrze płynne przejście i stabilność szkoleniową.

Niemcy szykują się na zmianę trenera skoczków. Ostateczna decyzja zapadnie jeszcze przed końcem sezonu

Teraz poznaliśmy pierwsze konkrety dotyczące dalszych kroków DSV. Niemiecki Związek Narciarski planuje ogłosić nazwisko nowego trenera reprezentacji jeszcze przed końcem bieżącego sezonu. Jak przekazał dyrektor sportowy Horst Huttel w rozmowie z agencją SID, decyzji z pewnością nie należy się spodziewać przed igrzyskami olimpijskimi, ale bardzo możliwe, że zapadnie ona w marcu. To oznacza, że już wkrótce spekulacje mogą ustąpić miejsca konkretnym nazwiskom.

Huttel podkreślił, że rozważane są zarówno kandydatury wewnętrzne, jak i zewnętrzne. "Rozmawiamy z wieloma osobami, ale oczywiście w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę naszych własnych ludzi, choćby z szacunku" - zaznaczył. Wśród potencjalnych rozwiązań wewnętrznych wymienia się ponownie dwóch Austriaków. Jednym z nich jest Thomas Thurnbichler, były selekcjoner reprezentacji Polski, który obecnie odpowiada za niemiecką kadrę B. Drugim kandydatem jest Heinz Kuttin, były trener męskiej reprezentacji Austrii, dziś pracujący z kobiecą kadrą DSV.

