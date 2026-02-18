Justyna Kowalczyk-Tekieli nie hamowała się ws. polskiej afery na igrzyskach. Postawiła sprawę jasno

Eurosport poszedł za ciosem po letnich igrzyskach olimpijskich i zabrał ze sobą do Włoch całą czeredę znanych sportowców. Justyna Kowalczyk-Tekieli wzięła ze sobą także swojego syna, Hugona, który miał już szansę pozwiedzać z mamą okolicę.

Justyna Kowalczyk-Tekieli napisała felieton

W ostatnim czasie Justyna Kowalczyk-Tekieli wróciła do pisania felietonów. Ostatni napisała dla portalu Sport.pl i skupiła się w nim na paru tematach. Jeden dotyczył ciał sportowców wyczynowych i ceny, jaką ponoszą zarówno w trakcie kariery, jak i już po niej, inny kwestii kobiecej kombinacji norweskiej, która na igrzyskach jest nieobecna, a jeszcze inny sprawy Poli Bełtowskiej.

Afera wokół polskiej skoczkini wybuchła po konkursie mikstów. Zawodniczka nie skoczyła w nich najlepiej i wylało się na nią wiadro hejtu. Reagowali w tej sprawie polscy działacze, sportowcy i dziennikarze, a także gwiazdy sportu z innych krajów związane ze skokami narciarskimi. Teraz parę słów na ten temat napisała Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Justyna Kowalczyk-Tekieli w szczerych słowach o Poli Bełtowskiej

"Młodziutka Pola Bełtowska zderzyła się z miłością zawiedzionych, patologicznych kibiców. Czytałam oświadczenie. Słyszałam apele. I zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest woda na młyn dręczycieli. Może jestem w tym odosobniona, ale dla mnie takimi oświadczeniami tylko utwierdza się krzywdzących, że ich działania przynoszą cel. Dajemy im klarowną odpowiedź: tak, sportowcy czytają, co im piszecie! Tak, rozkłada ich to psychicznie na łopatki! Czyli - wygraliście. Czyli - następnym razem pewnie przywalicie jeszcze mocniej" - tłumaczyła Kowalczyk.

Przede wszystkim była biegaczka skupiła się na tym, że nie tylko Bełtowska powinna mieć pomoc psychologiczną, ale również, że ktoś powinien ją wcześniej przygotować na to, co może się wokół niej dziać. Nie rozumiała, dlaczego nikt z dorosłych nie pomógł sportsmence, która skazana była na pożarcie przez internetowych hejterów.

"Dlaczego nikt nie powiedział tej dziewczynce i jej rodzinie, że pod żadnym pozorem przez najbliższe dni nie wolno im czytać tego wszystkiego? Że nie mogą po powrocie do pokoju z konkursu odpalać serwisów społecznościowych? Już przed igrzyskami powinna była mieć przygotowane inne kanały kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. To, co publiczne, powinno być na jej kontach zamknięte na cztery spusty" - pytała mistrzyni olimpijska.

Potem wyjaśniła, że po śmierci swojego męża musiała sama nauczyć się funkcjonować jako osoba publiczna wokół hejtu i znalazła na to sposób. "Kijem Wisły nie zawrócę, ale by chronić swoje emocje mam od prawie trzech lat wyłączoną możliwość komentowania na swoich kanałach. To, co działo się po śmierci mojego męża, przekroczyło wszystkie granice. Wyłączyłam też w większości możliwość wysyłania wiadomości, a tam gdzie można, powiadomienia są wyciszone. Czytam te wiadomości tylko, gdy muszę, i gdy jestem w odpowiednim nastroju" - podsumowała swoją wypowiedź.

Justyna Kowalczyk-Tekieli, Sochi 2014 KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP AFP

Justyna Kowalczyk-Tekieli Pawel Murzyn East News

