Jury znowu dało popis. Rozgoryczony Dawid Kubacki, wściekły Adam Małysz

Adam Małysz ciskał gromy

Dawid Kubacki z trudem wypowiadał słowa. Sam Halvor Egner Granerud miał wątpliwości

- Wciąż zamiast radości jest złość. Znowu trafiłem na trudne warunki. Oddałem dobry skok, ale w tych warunkach nie było szansy odlecieć. Na ile umiałem, to sobie poradziłem. Niestety zabrakło niewiele. Taki jest jednak ten sport. Trzeba też przeżyć takie chwile i sobie poradzić z emocjami, jakie są we mnie. Pewnie w normalnych warunkach cieszyłbym się z tego drugiego miejsca . Teraz jednak jest ona u mnie stłumiona, choć na pewno przyjdzie. Miałem niefarta i trudno jest się z tego cieszyć - mówił Kubacki.

- Nie będę wnikał w to, czy mój skok mieścił się w korytarzu (jury wyznacza przedział wiatru, w którym puszcza zawodników - przyp. TK), czy nie. Gdyby wiatr nie mieścił się w korytarzu, to zielonego światła nie zapaliłby automat. Nie chcę nikomu nic zarzucać. W tym sporcie tak po prostu bywa. Mimo tej sytuacji ten weekend był dla mnie pozytywny, bo oddawałem bardzo dobre skoki - komentował Kubacki.

Kamil Stoch: cokolwiek bym nie powiedział, to może to zostać użyte przeciwko mnie

- Nie mam wpływu na warunki, więc nie będę na ten temat rozmawiał. Cokolwiek bym nie powiedział, to może to zostać użyte przeciwko mnie. Wszyscy wiecie, o co chodzi. Nie ukrywam jednak, że to był bardzo trudny konkurs.