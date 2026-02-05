Rywalizacja w męskim i kobiecym Pucharze Świata trwa już od końcówki listopada. Najlepsi zawodnicy świata od dłuższego czasu szlifowali formę na najważniejszą imprezę czterolecia - zimowe igrzyska olimpijskie. Na niewiele ponad dobę przed oficjalną ceremonię otwarcia na skoczni w Predazzo pojawili się pierwsi śmiałkowie.

O godzinie 17:00 rozpoczęła się pierwsza z sesji treningowych przed kobiecą rywalizacją o medale olimpijskie. Na liście 50 zgłoszonych do startu zawodniczek znalazły się dwie Polski - Pola Bełtowska oraz Anna Twardosz. Polscy kibice z zaciekawieniem czekali na starty naszych reprezentantek. Uwagę zwraca przede wszystkim Twardosz, która notuje swój najlepszy sezon w karierze.

Bełtowska i Twardosz czekają na swój debiut w igrzyskach olimpijskich. Cztery lata temu w Chinach nasz kraj reprezentowały Kinga Rajda oraz Nicole Konderla. W konkursie indywidualnym zajęły kolejno 35. i 36. miejsce, natomiast w konkursie drużyn mieszanych wraz z Dawidem Kubackim oraz Kamilem Stochem zajęły szóste miejsce.

Trzy równe skoki Anny Twardosz. Tak Polka przywitała się z Predazzo

Na czwartek organizatorzy przewidzieli dla zawodników i zawodniczek po trzy możliwości oddania skoku na mniejszym z olimpijskich obiektów. Polki skwapliwie z tego skorzystały, wykorzystując każdą z okazji do oddania próby treningowej.

Pierwsza seria treningowa była zdecydowanie bardziej udana dla Anny Twardosz. Najwyżej notowana polska zawodniczka w cyklu Pucharu Świata przywitała się z obiektem w Predazzo skokiem na odległość 93 metrów. To dało jej w ostatecznym rozrachunku 18. miejsce. Znacznie gorzej poradziła sobie Pola Bełtowska, notując 84,5 metra i kończąc na 47. pozycji. Najlepsza podczas tej tury skoków była liderka Pucharu Świata Nika Prevc.

- Mam wrażenie że ląduje się jednak z niższej wysokości, na pewno trochę zmienił się profil, ale też śnieg jest "wyżej" niż igielit - opisała Twardosz swoje wrażenia po pierwszym skoku w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu Kacprem Merkiem.

Drugi skok treningowy przyniósł dla Bełtowskiej znaczną poprawę. 19-latka tym razem wylądowała na odległości 89,5 metra, przez co drugą serię treningową zakończyła na 43. pozycji. Progres, jeśli idzie o osiągniętą odległosć, zanotowała również Twardosz. Liderka polskiej kadry osiągnęła tym razem 96 metrów i zajęła 20. miejsce. Również i w tej serii treningowej bezkonkurencyjna okazała się Prevc.

W ostatniej serii treningowej Polki również wzięły udział. Na pożegnanie z czwartkowym skakaniem Twardosz oddała skok porównywalny z pierwszą z oddanych prób. 24-letnia Polka po locie na 93,5 metra uplasowała się tym razem na 27. lokacie. Bełtowska za trzecim razem osiągnęła swoją najlepszą odległość. Lot zakończony na 90 metrze w ostatecznym rozrachunku przełożył się na 43. miejsce. Prevc tym razem była "zaledwie" druga, przegrywając nieznacznie z Austriaczką Lisą Eder.

Skrócona klasyfikacja pierwszego treningu kobiet na skoczni normalnej

1. Nika Prevc (SŁO) - 98m, 102,5 pkt

2. Eirin Maria Kvandal (NOR) - 98m, 101,4 pkt

3. Anna Odine Stroem (NOR) - 97m, 100,6 pkt

4. Agnes Reisch (NIE) - 99,5m, 98 pkt

5. Abigail Strate (KAN) - 98,5m, 96 pkt

(...)

18. Anna Twardosz - 93m, 82,6 pkt

47. Pola Bełtowska - 84,5m, 57,9 pkt

Skrócona klasyfikacja drugiego treningu kobiet na skoczni normalnej

1. Nika Prevc (SŁO) - 100,5m, 88 pkt

2. Lisa Eder (AUT) - 100m, 86,9 pkt

3. Anna Odine Stroem (NOR) - 100m, 86,7 pkt

4. Eirin Maria Kvandal (NOR) - 100,5m, 84,5 pkt

5. Abigail Strate (KAN) - 96,5m, 78,8 pkt

(...)

20. Anna Twardosz - 96m, 64 pkt

43. Pola Bełtowska - 89,5m, 46,2 pkt

Skrócona klasyfikacja trzeciego treningu kobiet na skoczni normalnej

1. Lisa Eder (AUT) - 102,5m, 87,7 pkt

2. Nika Prevc (SŁO) - 100,5m, 86,5 pkt

3. Anna Odine Stroem (NOR) - 100,5m, 85 pkt

4. Abigail Strate (KAN) - 101m, 84,8 pkt

5. Agnes Reisch (NIE) - 98,5m, 79,4 pkt

(...)

27. Anna Twardosz - 93,5m, 63,2 pkt

43. Pola Bełtowska - 90m, 51,8 pkt

Kolejny trening kobiet na skoczni normalnej odbędzie się w piątek 6 lutego od godziny 9:00. Konkurs pań został zaplanowany z kolei na 7 lutego na godzinę 18:45.

Anna Twardosz Pawel Murzyn East News

Pola Bełtowska Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Nika Prevc Photo by GEIR OLSEN / NTB / AFP AFP

