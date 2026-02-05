Jeszcze igrzyska nie ruszyły, a w Predazzo padły pierwsze skoki. Polka wysłała jasny sygnał
Tuż po godzinie 17 we włoskim Predazzo odbył się pierwszy trening przed konkursem kobiet na skoczni normalnej. Wśród zawodniczek znalazły się dwie reprezentantki Polski Anna Twardosz i Pola Bełtowska. Obie nasze zawodniczki oddały swoje pierwsze skoki, zaznajamiając się tym samym z olimpijskim obiektem. Z dobrej strony pokazała się Twardosz, oddając trzy równe skoki. Najlepsza w dwóch pierwszych seriach była Nika Prevc. Słowenka na sam koniec zajęła natomiast drugą lokatę.
Rywalizacja w męskim i kobiecym Pucharze Świata trwa już od końcówki listopada. Najlepsi zawodnicy świata od dłuższego czasu szlifowali formę na najważniejszą imprezę czterolecia - zimowe igrzyska olimpijskie. Na niewiele ponad dobę przed oficjalną ceremonię otwarcia na skoczni w Predazzo pojawili się pierwsi śmiałkowie.
O godzinie 17:00 rozpoczęła się pierwsza z sesji treningowych przed kobiecą rywalizacją o medale olimpijskie. Na liście 50 zgłoszonych do startu zawodniczek znalazły się dwie Polski - Pola Bełtowska oraz Anna Twardosz. Polscy kibice z zaciekawieniem czekali na starty naszych reprezentantek. Uwagę zwraca przede wszystkim Twardosz, która notuje swój najlepszy sezon w karierze.
Bełtowska i Twardosz czekają na swój debiut w igrzyskach olimpijskich. Cztery lata temu w Chinach nasz kraj reprezentowały Kinga Rajda oraz Nicole Konderla. W konkursie indywidualnym zajęły kolejno 35. i 36. miejsce, natomiast w konkursie drużyn mieszanych wraz z Dawidem Kubackim oraz Kamilem Stochem zajęły szóste miejsce.
Trzy równe skoki Anny Twardosz. Tak Polka przywitała się z Predazzo
Na czwartek organizatorzy przewidzieli dla zawodników i zawodniczek po trzy możliwości oddania skoku na mniejszym z olimpijskich obiektów. Polki skwapliwie z tego skorzystały, wykorzystując każdą z okazji do oddania próby treningowej.
Pierwsza seria treningowa była zdecydowanie bardziej udana dla Anny Twardosz. Najwyżej notowana polska zawodniczka w cyklu Pucharu Świata przywitała się z obiektem w Predazzo skokiem na odległość 93 metrów. To dało jej w ostatecznym rozrachunku 18. miejsce. Znacznie gorzej poradziła sobie Pola Bełtowska, notując 84,5 metra i kończąc na 47. pozycji. Najlepsza podczas tej tury skoków była liderka Pucharu Świata Nika Prevc.
- Mam wrażenie że ląduje się jednak z niższej wysokości, na pewno trochę zmienił się profil, ale też śnieg jest "wyżej" niż igielit - opisała Twardosz swoje wrażenia po pierwszym skoku w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu Kacprem Merkiem.
Drugi skok treningowy przyniósł dla Bełtowskiej znaczną poprawę. 19-latka tym razem wylądowała na odległości 89,5 metra, przez co drugą serię treningową zakończyła na 43. pozycji. Progres, jeśli idzie o osiągniętą odległosć, zanotowała również Twardosz. Liderka polskiej kadry osiągnęła tym razem 96 metrów i zajęła 20. miejsce. Również i w tej serii treningowej bezkonkurencyjna okazała się Prevc.
W ostatniej serii treningowej Polki również wzięły udział. Na pożegnanie z czwartkowym skakaniem Twardosz oddała skok porównywalny z pierwszą z oddanych prób. 24-letnia Polka po locie na 93,5 metra uplasowała się tym razem na 27. lokacie. Bełtowska za trzecim razem osiągnęła swoją najlepszą odległość. Lot zakończony na 90 metrze w ostatecznym rozrachunku przełożył się na 43. miejsce. Prevc tym razem była "zaledwie" druga, przegrywając nieznacznie z Austriaczką Lisą Eder.
Skrócona klasyfikacja pierwszego treningu kobiet na skoczni normalnej
1. Nika Prevc (SŁO) - 98m, 102,5 pkt
2. Eirin Maria Kvandal (NOR) - 98m, 101,4 pkt
3. Anna Odine Stroem (NOR) - 97m, 100,6 pkt
4. Agnes Reisch (NIE) - 99,5m, 98 pkt
5. Abigail Strate (KAN) - 98,5m, 96 pkt
(...)
18. Anna Twardosz - 93m, 82,6 pkt
47. Pola Bełtowska - 84,5m, 57,9 pkt
Skrócona klasyfikacja drugiego treningu kobiet na skoczni normalnej
1. Nika Prevc (SŁO) - 100,5m, 88 pkt
2. Lisa Eder (AUT) - 100m, 86,9 pkt
3. Anna Odine Stroem (NOR) - 100m, 86,7 pkt
4. Eirin Maria Kvandal (NOR) - 100,5m, 84,5 pkt
5. Abigail Strate (KAN) - 96,5m, 78,8 pkt
(...)
20. Anna Twardosz - 96m, 64 pkt
43. Pola Bełtowska - 89,5m, 46,2 pkt
Skrócona klasyfikacja trzeciego treningu kobiet na skoczni normalnej
1. Lisa Eder (AUT) - 102,5m, 87,7 pkt
2. Nika Prevc (SŁO) - 100,5m, 86,5 pkt
3. Anna Odine Stroem (NOR) - 100,5m, 85 pkt
4. Abigail Strate (KAN) - 101m, 84,8 pkt
5. Agnes Reisch (NIE) - 98,5m, 79,4 pkt
(...)
27. Anna Twardosz - 93,5m, 63,2 pkt
43. Pola Bełtowska - 90m, 51,8 pkt
Kolejny trening kobiet na skoczni normalnej odbędzie się w piątek 6 lutego od godziny 9:00. Konkurs pań został zaplanowany z kolei na 7 lutego na godzinę 18:45.