Do środowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich, który inauguruje 70. Turniej Czterech Skoczni, zakwalifikowało się pięciu Polaków. Są to: Jakub Wolny, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek. W zawodach nie wystąpi więc tylko Andrzej Stękała.

Turniej Czterech Skoczni. Dawid Kubacki w Oberstdorfie powalczy z Manuelem Fettnerem

Podczas kwalifikacji Kubacki zajął 28. miejsce, a w środowych zawodach powalczy w parze z Manuelem Fettnerem.



- Czucie miałem całkiem w porządku. Zrobiłem progres od ostatniego występu w Pucharze Świata. To fajne. Skoki były dziś przyzwoite, a ten z kwalifikacji był najlepszy. Wyrocznia jest u góry, tam się wszystko okaże. Na progu było okej i chciało z tego lecieć. Myślałem, że przeskoczę zieloną kreskę, ale wiatr ukrócił moje zapędy - powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach w rozmowie z Eurosportem.



Turniej Czterech Skoczni: Oberstdorf. Dawid Kubacki dokonał zmiany. O co chodzi?

Nasz reprezentant przyznał także, że pracuje nad formą oraz techniką swoich skoków.



- Różnica jeśli chodzi o moje odczucia i oko kamery jest dość znaczna - powiedział Kubacki. - Mogę zdradzić tylko tyle, że trener do mnie przyszedł i powiedział, że trzeba dalej skakać. I miał rację, trudno się z tym kłócić - dodał w żartach. Następnie przeszedł do szczegółów.



- Sztab oglądał skoki i dostrzegł jedną rzecz w pozycji, która może przeszkadzać. To było co innego, niż pokazywałem wcześniej w dobrych skokach. Na mistrzostwach Polski to funkcjonowało od pierwszego skoku. Nie jest to ideał, ale to krok naprzód. Bez tego by mnie tutaj nie było - zakończył swoją wypowiedź Kubacki.

