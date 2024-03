Jest wielką nadzieją polskich skoków. Nagle się pogubił

Kacper Tomasiak to wielka nadzieja polskich skoków narciarskich. Ubiegłej zimy walczył on indywidualnie o medal mistrzostw świata juniorów. Ostatecznie wywalczył srebrny, ale w drużynie. Mimo zaledwie 16 lat zdobywał też punkty w Pucharze Kontynentalnym. W tym sezonie wiodło mu się jednak nieco gorzej. Sam wyjaśnił, co było tego przyczyną.