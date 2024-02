Jest reakcja na radykalny pomysł Małysza. Polski trener stawia sprawę jasno

Ja byłem dużo wcześniej za tym, żeby ci starsi zawodnicy, gdy nie byli w formie, żeby potrenowali lub pojechali na te zawody troszkę niższej rangi. Jeśli tam zaczynasz wygrywać i wchodzić w tę trójkę, to samego zawodnika to podbudowuje. I to wcale nie jest coś, co jest gorsze i w jakimś tam stopniu degradujące. Ja myślę, że mimo wszystko to buduje w jakimś tam stopniu

~ stwierdził Adam Małysz podczas rozmowy w studiu TVN