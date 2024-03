Gdy już udało się wejść na nieco wyższy poziom, to wciąż daleko było naszym skoczkom do walki o podia. Wobec tego i wielkiego rozczarowania pojawiły się duże wątpliwości, co do przyszłości trenera Thomasa Thurnbichlera w naszej kadrze. Austriak z pewnością nie mógł spać spokojnie, jeśli chodzi o pozostanie na swoim stanowisku, choć trzeba pamiętać, że jego umowa z Polskim Związkiem Narciarskim obowiązuje aż do igrzysk olimpijskich w 2026 roku.