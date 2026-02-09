Złoty medal igrzysk olimpijskich, to bez wątpienia najcenniejszy z możliwych do zdobycia "krążków" dla skoczka narciarskiego. Najlepszymi współczesnymi przykładami zdają się być Stefan Kraft i Adam Małysz. O ile Polak w swojej kolekcji ma medale olimpijskie z innych kruszców, o tyle Kraft na igrzyskach dotychczas totalnie nie dawał rady.

Być może ostatnią szansą dla Austriaka jest występ w Predazzo. Tam jednak próżno było szukać go w roli faworytów przed pierwszym konkursem - na skoczni normalnej. Podobnie można było jednak napisać także o Polakach. Najwyżej wyceniano szanse Kacpra Tomasiaka, ale nie można było zapomnieć o Kamilu Stochu oraz Pawle Wąsku.

Dramat Stocha i Wąska. Tomasiak w walce o podium

Cała trójka w poszczególnych treningach pokazywała się z naprawdę dobrej strony. Najstabilniejszy był Tomasiak, co potwierdziła seria próbna przed konkursem na skoczni normalnej. 19-latek zakończył ją na piątym miejscu ze stratą ledwie 3.1 pkt do trzeciego Kristoffera Eriksena Sundala.

Rywalizację o medale rozpoczęliśmy z 15. belki, a pierwszy skok - Enzo Milesiego był naprawdę imponujący, bo zakończył się na odległości 99,5. metra. Francuz z prowadzenia cieszył sie ledwie kilkadziesiąt sekund. Wyprzedził go potencjalny "czarny koń" - Vilho Palosaari, który pofrunął metr dalej.

Z każdą minutą słabły podmuchy wiatru z czego zdołał skorzystać Chińczyk Qiwu Song, który poleciał na 101. metrów i przy lepszym lądowaniu mógł myśleć nawet o prowadzeniu. Fina na miejscu dla lidera zmienił dopiero Hektor Kapustik. Słowak osiągnął 102. metry, ale chwilę po nim pół metra więcej osiągnął Giovanni Bresadola i to on wysunął się na przód klasyfikacji.

Jako pierwszy Polak na belce zasiadł Paweł Wąsek, który do prowadzenia potrzebował blisko 102. metrów. 26-latek nie zdołał tego dystansu osiągnąć. Wylądował na odległości 97,5. metra, a to oznaczało, że o awans do drugiej serii będzie bardzo trudno, nawet mimo ponad siedmiu punktów rekompensaty za wiatr.

Zdecydowanie dalej, bo na 100. metr poleciał Kamil Stoch. Problemem naszego mistrza było jednak to, że rekompenasta za wiatr wyniosła ledwie 1.2 pkt, co sprawiło, że podobnie jak w przypadku Wąska o awansie do drugiej serii mowy nie było. Zaraz po Stochu o sześć metrów dalej pofrunął Gregor Deschwanden.

Szwajcar nie zostawił rywalom złudzeń i wyszedł na sześciopunktowe prowadzenie. Po jego próbie sędziowie obniżyli rozbieg o jeden stopień. Z 14. belki ruszał Kacper Tomasiak, który wylądował na 103. metrze przy ponad czterech punktach rekompensaty. Po zakończeniu swojej próby był drugi za Valentinem Foubertem.

Francuza wyprzedził dopiero Philipp Raimund. Podopieczny Horngachera osiągnął 102. metry i wyszedł na prowadzenie z przewagą punktu. Nie zdołał wyprzedzić go nawet Domen Prevc, który po lądowaniu na 100. metrze plasował się na ósmym miejscu. Po pierwszej serii prowadził więc Philipp Raimund, a Tomasiak był czwarty.

TOP 6 klasyfikacji po pierwszej serii konkursu:

1. Philipp Raimund - 135.6 pkt

2. Valentin Foubert - 134.6 pkt

3. Kristoffer Eriksen Sundal - 132.9 pkt

4. Kacper Tomasiak, Gregor Deschwanden - 132.8 pkt

6. Ren Nikaido - 131.1 pkt

Przed drugą serią 30. Jasona Colby'ego i pierwszego Philippa Raimunda dzieliło mniej niż 14 punktów, a więc równowartość siedmiu metrów. Sędziowie na start drugiej części rywalizacji ustawili belkę na 15. stopniu, bo znów wiatr zaczął wiać nieco mocniej w plecy, ale nie trwało to długo.

Jako pierwszy naprawdę poważny sygnał rywalom wysłał Stephan Embacher. 20-latek w drugiej serii pofrunął na 105,5. metra przy kilku punktach rekompensaty i znakomitych notach. Austriak wysunął się na prowadzenie po 11 skokach. Zmienił go na nim dopiero Domen Prevc.

Lider Pucharu Świata pofrunął na 105. metrów i zapewnił sobie miejsce w czołowej dziesiątce. Słoweńca na miejscu przeznaczonym dla lidera nie zastąpił Ryoyu Kobayashi, który tym samym pożegnał się z obroną mistrzowskiego tytułu. Złoty medal zaatakował jednak jego kolega z drużyny.

Ren Nikaido w przepięknym stylu pofrunął na 106,5. metra i wysunął się na prowadzenie. Jeszcze pół metra dalej pofrunął Gregor Deschwanden. Tym skokiem Szwajcar, który ma małżonkę z Polski zrównał się punktami z Renem Nikaido. Chwilę później Kacper Tomasiak wyrównał odległość Deschwandena.

Polak zrobił to w wybitnym stylu i wyszedł na prowadzenie. Zaraz po nim presji nie wytrzymali Valentin Foubert i Kristoffer Eriksen Sundal. Tomasiak przesuwał się w klasyfikacji w górę, ale Philipp Raimund nie zostawił złudzeń. Niemiec pofrunął na 106,5. metra i tym skokiem zapewnił sobie olimpijski triumf.

Wyniki olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej:

1. Philipp Raimund - 274.1 pkt

2. Kacper Tomasiak - 270.7 pkt

3. Gregor Deschwaned i Ren Nikaido - 266.0 pkt

...

35. Paweł Wąsek - 119.8 pkt

38. Kamil Stoch - 119.2 pkt

