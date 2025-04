Jest oświadczenie ws. zawieszenia norweskich skoczków. FIS oficjalnie potwierdził

Sezon skoków narciarskich 2024/2025 to zdecydowany rollercoaster najróżniejszych emocji. W pierwszym konkursie kolejnej edycji Pucharu Świata doświadczyliśmy bowiem nietypowej sytuacji, w której z belki startowej został "zrzucony" Kristoffer Eriksen Sundal. Na finiszu rywalizacji natomiast mogliśmy zachwycać się fenomenalną formą Domena Prevca w trakcie ostatniego weekendu sezonu w Planicy. Słoweniec był niemalże niedościgniony na słynnej Letalnicy, a przypieczętowanie jego fenomenalnej formy stanowił ostatni skok tego sezonu, w którym niespodziewanie pobił on dotychczas należący do Stefana Krafta rekord świata.

