Jest nadzieja dla znanej skoczni. Ważny krok został zrobiony. Adam Małysz zabrał głos

W przyszłości właśnie w Jakuszycach i Harrachovie mogłyby się odbywać największe imprezy sportowe. Impulsem była nowoczesnego ośrodka na Polanie Jakuszyckiej , jaki został oddany do użytku w ubiegłym roku.

To będzie najlepszy ośrodek w Europie? Ważny krok został zrobiony

- Na podstawie tego memorandum strony czeska i polska zobowiązują się do stworzenia warunków dla przyszłej organizacji wydarzeń sportowych, kulturalnych i innych na terenie obu regionów - powiedział Puta.

Połączenie obu ośrodków pozwoliłoby w przyszłości na złożenie wspólnej kandydatury do organizacji największych sportowych imprez . W pierwszej kolejności w grę wchodziłyby pewnie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, biegach narciarskich i kombinacji norweskiej. Później można byłoby starać się o organizację mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. W regionie tym od lat marzą także wspólnej polsko-czeskiej kandydaturze do organizacji zimowych igrzysk olimpijskich.

- Chcemy wykorzystać potencjał, jaki jest po stronie Dolnego Śląska, czyli Centrum Sportów Zimowych na Polanie Jakuszyckiej. To samo dotyczy kraju libereckiego i Harrachova. Jeśli połączymy siły, to możemy wspólnie organizować największe światowe imprezy. Chcemy też zwiększyć atrakcyjność turystyczną obu tych regionów - mówił Przybylski.

Ostatnią dużą imprezą na skoczni w Harrachovie były mistrzostwa świata w lotach w 2014 roku. Od tego czasu obiekt do lotów, a także duża skocznia zaczęły popadać w ruinę. Entuzjaści skoków narciarskich organizowali zbiórki i własnym sumptem starali się prowadzić prace remontowe. Tym sposobem udało im się utrzymać w przyzwoitym stanie małe skocznie. Większe obiekty wymagają jednak ogromnych nakładów. Dla Harrachova inspiracją jest to, co się stało na Polanie Jakuszyckiej.