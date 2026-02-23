Zimowe igrzyska olimpijskie przyniosły wiele zaskakujących rozstrzygnięć. Polskim kibicom szczególną radość sprawiły konkursy skoków narciarskich. Pomimo trudnego okresu dla "biało‑czerwonych", polska reprezentacja wróciła z igrzysk z trzema medalami - dwa w rywalizacji indywidualnej zdobył Kacper Tomasiak, a jeden w rywalizacji drużynowej wywalczył wspólnie z Pawłem Wąskiem.

Rywalizacja olimpijska po raz kolejny pokazała, że zawodnicy, którzy pozostają nieco w cieniu, z dala od presji i oczekiwań, często potrafią zaskoczyć i pokazać się z najlepszej strony. Największym zwycięzcą w tym gronie okazał się nasz polski skoczek, jednak pozytywne zaskoczenie na igrzyskach sprawił także reprezentant Kazachstanu - Ilja Mizernych, który uzyskał najlepszy wynik w historii swojego kraju.

"Oczywiście, jestem zadowolony ze startu. To był dobry, produktywny występ. Wynik jest wynikiem, a to dopiero początek - wszystko dopiero się zaczyna. Mówię to nie tylko o sobie, ale o całej reprezentacji Kazachstanu" - podkreślił w rozmowie z portalem Olympic.kz

Jest rówieśnikiem Tomasiaka, sprawił sensacje na igrzyskach olimpijskich

Ilja Mizernych na początku lutego skończył 19 lat, co oznacza, że jest w tym samym wieku co obecny lider naszej kadry, Kacper Tomasiak. Podobnie jak polski zawodnik, młody Kazach jest najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem ze swojej reprezentacji w Pucharze Świata. Trudno jednak mówić o czołówce - obecnie zajmuje 45. miejsce z dorobkiem 31 punktów. Jego kolega z drużyny, Danił Wasiljew, plasuje się dwie pozycje niżej.

W Predazzo Mizernych jednak wyraźnie przypomniał o sobie. Na skoczni normalnej konkurs zakończył skokiem na 100 m na 39. pozycji. O wiele lepiej jego skoki wyglądały na dużym obiekcie. W serii próbnej Kazach skoczył 133,5 m, co dało mu 10. miejsce ex aequo z Pawłem Wąskiem. W konkursie pokazał, że nie był to tylko przypadek.

W pierwszej serii poszybował na 140,5 m, ustanawiając rekord obiektu. W drugim skoku osiągnął 136 m, dzięki czemu zawody zakończył na 8. miejscu. Podobnie jak dla Tomasiaka, był to również debiut Mizernycha na igrzyskach.

Młody Kazach po konkursie przyznał, że czuł, że może powalczyć nawet o miejsce w ścisłej czołówce. "Nie będę ukrywał, że tak było. Początkowo nie walczyłem jednak szczególnie o miejsce w pierwszej trójce i nie myślałem o medalu. Skupiałem się na jakości skoków. Dopiero uzyskany wynik pozwolił mi realnie myśleć o miejscu w czołówce" - powiedział w rozmowie z Olympic.kz.

W naszym sporcie nie ma znaczenia, ile masz tytułów ani ile masz lat. Kluczową rolę odgrywa doświadczenie. Im bardziej doświadczony jest sportowiec, tym łatwiej radzi sobie z presją. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że mimo iż jestem jeszcze juniorem, potrafię pokonywać zawodników po trzydziestce. Trzecie miejsce zajął Polak w moim wieku - 19 lat. Moja pewność siebie wzrosła i teraz będę skakać znacznie spokojniej. To dopiero początek dla nas

Apoloniusz Tajner: Od wielu lat oglądałem skoki ze spokojem, a Tomasiak znów obudził we mnie emocje

Polscy skoczkowie walczyli o medale. Złoto młodzieżowych igrzysk dla Kazacha

Pierwszą większą imprezą sportową w dorobku Ilji Mizernycha były Zimowe Igrzyska Azjatyckie Dzieci w Mieżdurieczensku w 2023 roku, gdzie zwyciężył w rywalizacji indywidualnej, a w zawodach drużyn mieszanych zdobył srebro.

Na początku 2024 roku wystartował w IV Młodzieżowych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Gangwon. Po pierwszej serii liderem był polski skoczek Łukasz Łukaszczyk (105 m), na drugim miejscu uplasował się Kacper Tomasiak (104,5 m), a trzeci był Ilja Mizernych (103,5 m). Czołówka składała się więc z zawodników w tym samym wieku - wszyscy urodzili się w 2007 roku.

Druga seria przyniosła jednak całkowitą zmianę w klasyfikacji. Najdalszy skok oddał Łukasz Łukaszczyk (108,5 m), niestety upadł przy lądowaniu, co wystarczyło do zdobycia brązowego medalu. Kacper Tomasiak nie powtórzył dobrego skoku (95 m) i ostatecznie zakończył konkurs indywidualny na 7. pozycji. Natomiast Ilja Mizernych triumfował, stając się pierwszym złotym medalistą pochodzącym z Kazachstanu.

"Igrzyska olimpijskie młodzieży nie są najważniejszymi zawodami. Oczywiście dla szesnastolatka to bardzo ważne wydarzenie i przygotowywałem się do nich bardzo intensywnie - momentami było wręcz trudno. Jednak nic nie może się równać z igrzyskami olimpijskimi, to zupełnie inny poziom. Tutaj rywalizacja jest znacznie mocniejsza, startują mistrzowie świata i mistrzowie olimpijscy, więc trzeba prezentować naprawdę wysoką formę" - wspomniał Kazach.

W zmaganiach Pucharu Świata Ilja Mizernych zadebiutował jeszcze pod koniec tego samego roku, zajmując 25. miejsce w jednoseryjnych zawodach w Ruce. W 2025 roku startował na Mistrzostwach Świata Juniorów, gdzie indywidualnie uplasował się na 11. pozycji. Kilka lokat wyżej, na 8. miejscu, konkurs zakończył Kacper Tomasiak.

Po olimpijskich emocjach najbliższym przystankiem w Pucharze Świata będzie rywalizacja na mamuciej skoczni w Kulm. Juniorów natomiast czekają zmagania o tytuł mistrza świata.

Ilja Miziernych Marcin Golba AFP

Ilja Miziernych ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży Gangwon 2024 Li Ming East News