Jest medal dla Tomasiaka na igrzyskach. Świątek musiała zareagować
To było znakomite rozpoczęcie igrzysk w wykonaniu Kacpra Tomasiaka. Utalentowany 19-latek na obiekcie normalnym wywalczył tytuł wicemistrza olimpijskiego. Lepszy od naszego reprezentanta był jedynie Niemiec Philipp Raimund. Po sensacyjnym sukcesie młodego skoczka głos zabrała Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przekazała srebrnemu medaliście olimpijskiemu gratulacje.
Kacper Tomasiak już od początku zimy pokazywał, jak ogromny talent w nim drzemie. Choć jest to jego debiutancki sezon w Pucharze Świata, 19-letni Polak kilkukrotnie już ocierał się o podium. Prawdziwy przełom nadszedł jednak podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.
Najmłodszy z podopiecznych Macieja Maciusiaka już na starcie tej imprezy pokonał wielu utytułowanych przeciwników i konkurs indywidualny mężczyzn na obiekcie normalnym w Predazzo zakończył na drugim miejscu. Lepszy od Polaka był jedynie Niemiec Philipp Raimund, który po skokach na 102 i 106,5 metra sięgnął po złoto. Trzecie miejsce zajęli ex aequo Ren Nikaido i Gregor Deschwanden.
Iga Świątek zareagowała na medal Kacpra Tomasiaka
Tuż po zakończeniu poniedziałkowej rywalizacji zaczęły spływać pierwsze gratulacje dla Kacpra Tomasiaka. Radości sukcesem młodego Polaka nie kryli prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.
Do ważnych osobistości spieszących z gratulacjami dołączyła także Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa za pośrednictwem mediów społecznościowych pogratulowała srebrnego medalu młodemu skoczkowi. "Brawooo Kacper!" - napisała na InstaStories, dodając do wiadomość dwie emotikony dłoni bijących brawo.
Iga Świątek przebywa obecnie w Dosze, stolicy Kataru, gdzie w kolejnych dniach rywalizować będzie w ramach turnieju Qatar Open. Polska zawodniczka poznała już rywalkę, z którą zmierzy się w 1/16 finału. O awans do kolejnej rundy 24-latka powalczy z Indonezyjką Janice Tjen. Mecz zaplanowano na wtorek, 10 lutego.
We wtorek w akcji zobaczymy także Kacpra Tomasiaka. Świeżo upieczony wicemistrz olimpijski znalazł się w składzie reprezentacji Polski na wtorkowy konkurs drużyn mieszanych na obiekcie HS107. Po tych zawodach zmagania olimpijskie przeniosą się na dużą skocznię.