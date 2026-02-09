Jest medal dla Tomasiaka na igrzyskach. Świątek musiała zareagować

Kacper Tomasiak już od początku zimy pokazywał, jak ogromny talent w nim drzemie. Choć jest to jego debiutancki sezon w Pucharze Świata, 19-letni Polak kilkukrotnie już ocierał się o podium. Prawdziwy przełom nadszedł jednak podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Iga Świątek zareagowała na medal Kacpra Tomasiaka

Tuż po zakończeniu poniedziałkowej rywalizacji zaczęły spływać pierwsze gratulacje dla Kacpra Tomasiaka. Radości sukcesem młodego Polaka nie kryli prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.

Do ważnych osobistości spieszących z gratulacjami dołączyła także Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa za pośrednictwem mediów społecznościowych pogratulowała srebrnego medalu młodemu skoczkowi. "Brawooo Kacper!" - napisała na InstaStories, dodając do wiadomość dwie emotikony dłoni bijących brawo.

Iga Świątek pogratulowała medalu Kacprowi Tomasiakowi Instagram/iga.swiatek materiał zewnętrzny

Iga Świątek przebywa obecnie w Dosze, stolicy Kataru, gdzie w kolejnych dniach rywalizować będzie w ramach turnieju Qatar Open. Polska zawodniczka poznała już rywalkę, z którą zmierzy się w 1/16 finału. O awans do kolejnej rundy 24-latka powalczy z Indonezyjką Janice Tjen. Mecz zaplanowano na wtorek, 10 lutego.

We wtorek w akcji zobaczymy także Kacpra Tomasiaka. Świeżo upieczony wicemistrz olimpijski znalazł się w składzie reprezentacji Polski na wtorkowy konkurs drużyn mieszanych na obiekcie HS107. Po tych zawodach zmagania olimpijskie przeniosą się na dużą skocznię.

Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich JAVIER SORIANO AFP

Kacper Tomasiak Grzegorz Momot PAP

Iga Świątek AFP

