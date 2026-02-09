Jest medal dla Tomasiaka na igrzyskach. Świątek musiała zareagować

To było znakomite rozpoczęcie igrzysk w wykonaniu Kacpra Tomasiaka. Utalentowany 19-latek na obiekcie normalnym wywalczył tytuł wicemistrza olimpijskiego. Lepszy od naszego reprezentanta był jedynie Niemiec Philipp Raimund. Po sensacyjnym sukcesie młodego skoczka głos zabrała Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przekazała srebrnemu medaliście olimpijskiemu gratulacje.

Po lewej stronie kobieta ubrana w sportową koszulkę i czapkę z daszkiem wyraża radość lub entuzjazm, jej ramiona są uniesione. Po prawej stronie mężczyzna w białym stroju z napisem 'Polska', trzyma medal i maskotkę, uśmiecha się, stojąc na podium. Tło ...
Iga Świątek pogratulowała Kacprowi Tomasiakowi medalu olimpijskiegoAFP, Maddie Meyer/Getty ImagesGetty Images
Kacper Tomasiak już od początku zimy pokazywał, jak ogromny talent w nim drzemie. Choć jest to jego debiutancki sezon w Pucharze Świata, 19-letni Polak kilkukrotnie już ocierał się o podium. Prawdziwy przełom nadszedł jednak podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. 

Najmłodszy z podopiecznych Macieja Maciusiaka już na starcie tej imprezy pokonał wielu utytułowanych przeciwników i konkurs indywidualny mężczyzn na obiekcie normalnym w Predazzo zakończył na drugim miejscu. Lepszy od Polaka był jedynie Niemiec Philipp Raimund, który po skokach na 102 i 106,5 metra sięgnął po złoto. Trzecie miejsce zajęli ex aequo Ren Nikaido i Gregor Deschwanden.

Co za obrazki w Predazzo. Kacper Tomasiak na podium olimpijskim. A to nie był koniec niespodzianek

Iga Świątek zareagowała na medal Kacpra Tomasiaka

Tuż po zakończeniu poniedziałkowej rywalizacji zaczęły spływać pierwsze gratulacje dla Kacpra Tomasiaka. Radości sukcesem młodego Polaka nie kryli prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk.

Do ważnych osobistości spieszących z gratulacjami dołączyła także Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa za pośrednictwem mediów społecznościowych pogratulowała srebrnego medalu młodemu skoczkowi. "Brawooo Kacper!" - napisała na InstaStories, dodając do wiadomość dwie emotikony dłoni bijących brawo.

Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie i żółtym kasku podczas skoku, po prawej duży napis SREBRO, logo Milano Cortina 2026, polska flaga z nazwiskiem Kacper Tomasiak, oznaczenie konkursu na skoczni normalnej.
Iga Świątek pogratulowała medalu Kacprowi TomasiakowiInstagram/iga.swiatekmateriał zewnętrzny

Iga Świątek przebywa obecnie w Dosze, stolicy Kataru, gdzie w kolejnych dniach rywalizować będzie w ramach turnieju Qatar Open. Polska zawodniczka poznała już rywalkę, z którą zmierzy się w 1/16 finału. O awans do kolejnej rundy 24-latka powalczy z Indonezyjką Janice Tjen. Mecz zaplanowano na wtorek, 10 lutego.

We wtorek w akcji zobaczymy także Kacpra Tomasiaka. Świeżo upieczony wicemistrz olimpijski znalazł się w składzie reprezentacji Polski na wtorkowy konkurs drużyn mieszanych na obiekcie HS107. Po tych zawodach zmagania olimpijskie przeniosą się na dużą skocznię.

Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim. Kubacki zalał się łzami

Czterech sportowców w strojach reprezentacyjnych różnych krajów z medalami na szyjach, stojących ramię w ramię na podium, wyrażających radość i entuzjazm po wygranej sportowej.
Kacper Tomasiak srebrnym medalistą igrzysk olimpijskichJAVIER SORIANOAFP
Sportowiec w kombinezonie skoczka narciarskiego, z numerem startowym, kaskiem i goglami, uśmiechnięty, siedzi na tle dużych kół olimpijskich.
Kacper TomasiakGrzegorz MomotPAP
Sportowiec w białej czapce i koszulce z polską flagą oraz czerwonym nadrukiem, ściska pięść w geście zwycięstwa na korcie tenisowym.
Iga Świątek AFP
