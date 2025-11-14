Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jest kadra skoczków na inaugurację Pucharu Świata. Nastolatek wygryzł weterana

Maciej Maciusiak, trener kadry Polskich skoczków narciarskich, ogłosił skład kadry na pierwsze konkursy Pucharu Świata. Sezon startuje już 21 listopada w Lillehammer. Nasz szkoleniowiec po zgrupowaniach w Wiśle i Zakopanem wybrał sześciu skoczków. W tym gronie jest 18-letni Kacper Tomasiak.

W piątek, 21 listopada, w Lillehammer startuje Puchar Świata w skokach narciarskich. Po zgrupowaniu w Wiśle i Zakopanem Maciej Maciusiak, trener kadry, ogłosił skład na pierwszy weekend rywalizacji.

Maciej Kot wypadł na ostatniej prostej

Miejsce w kadrze na ostatniej prostej przegrał Maciej Kot, który przecież latem wygrał konkurs Grand Prix w Wiśle. Już dzień przed ogłoszeniem kadry, opublikował post, z któego mogło wynikać, że zabraknie go w Lillehammer.

"Czasami w skokach wystarczy jeden dzień żeby wszystko się zmieniło. Ten obóz w Zakopanem znowu brutalnie mi to pokazał…" - napisał na Facebooku.

    Kacper Tomasiak zadebiutuje w Pucharze Świata, Paweł Wąsek w Zakopanem skakał najlepiej

    Tym samym zaledwie 18-letni Tomasiak, który kilka tygodni temu błysnął w Letnim Grand Prix w Klingenthal, zadebiutuje w Pucharze Świata.

    Patrząc na te ostatnie dwa zgrupowania można powiedzieć, że Paweł Wąsek zdążył. Wiadomo, że miał spore trudności na początku przygotowań, trochę się męczył. Ale już w Zakopanem skakał naprawdę bardzo dobrze, chyba najlepiej ze wszystkich. Wywalczył ostatnie miejsce w teście i do Lillehammer pojedzie przekonany co do swoich skoków
    powiedział Maciusiak w rozmowie umieszczonej na stronie PZN.

    - W Zakopanem dużo lepsze skoki pokazał Piotr Żyła. Kamil Stoch utrzymał to, co prezentował do tej pory. Kacper Tomasiak też skacze dobrze, tak jak wcześniej. Dawid Kubacki prezentuje dobry poziom. Z kolei Olek Zniszczoł ma za sobą bardzo dobre skoki w Wiśle i gorsze w Zakopanem - dodał.

    Najprawdopodobniej ci sami zawodnicy wystąpią też w konkursach w Falun (25-26 listopada) i Ruce (28-30 listopada), bo są już zarezerwowane czartery. Trener kady nie wyklucza jednak zmiany, gdyby zaszłą taka potrzeba.

