Jest kadra skoczków na inaugurację Pucharu Świata. Nastolatek wygryzł weterana

W piątek, 21 listopada, w Lillehammer startuje Puchar Świata w skokach narciarskich. Po zgrupowaniu w Wiśle i Zakopanem Maciej Maciusiak, trener kadry, ogłosił skład na pierwszy weekend rywalizacji.

Maciej Kot wypadł na ostatniej prostej

Miejsce w kadrze na ostatniej prostej przegrał Maciej Kot, który przecież latem wygrał konkurs Grand Prix w Wiśle. Już dzień przed ogłoszeniem kadry, opublikował post, z któego mogło wynikać, że zabraknie go w Lillehammer.

"Czasami w skokach wystarczy jeden dzień żeby wszystko się zmieniło. Ten obóz w Zakopanem znowu brutalnie mi to pokazał…" - napisał na Facebooku.

Kacper Tomasiak zadebiutuje w Pucharze Świata, Paweł Wąsek w Zakopanem skakał najlepiej

Tym samym zaledwie 18-letni Tomasiak, który kilka tygodni temu błysnął w Letnim Grand Prix w Klingenthal, zadebiutuje w Pucharze Świata.

Patrząc na te ostatnie dwa zgrupowania można powiedzieć, że Paweł Wąsek zdążył. Wiadomo, że miał spore trudności na początku przygotowań, trochę się męczył. Ale już w Zakopanem skakał naprawdę bardzo dobrze, chyba najlepiej ze wszystkich. Wywalczył ostatnie miejsce w teście i do Lillehammer pojedzie przekonany co do swoich skoków

- W Zakopanem dużo lepsze skoki pokazał Piotr Żyła. Kamil Stoch utrzymał to, co prezentował do tej pory. Kacper Tomasiak też skacze dobrze, tak jak wcześniej. Dawid Kubacki prezentuje dobry poziom. Z kolei Olek Zniszczoł ma za sobą bardzo dobre skoki w Wiśle i gorsze w Zakopanem - dodał.

Najprawdopodobniej ci sami zawodnicy wystąpią też w konkursach w Falun (25-26 listopada) i Ruce (28-30 listopada), bo są już zarezerwowane czartery. Trener kady nie wyklucza jednak zmiany, gdyby zaszłą taka potrzeba.

Kacper Tomasiak Jakub Porzycki/ANADOLU AFP

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Maciej Kot Marcin Golba/NurPhoto AFP

Paweł Wąsek Marcin Golba/NurPhoto AFP