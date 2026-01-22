W skrócie Trener Maciej Maciusiak wybrał Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha i Pawła Wąska do reprezentacji Polski na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Adam Małysz, prezes PZN, przyznał, że decyzja o powołaniu Pawła Wąska była zaskoczeniem, ale podkreślił zaufanie do trenerów oraz potencjał zawodnika.

Za Pawłem Wąskiem przemawiały wyniki w rankingu olimpijskim oraz stabilność podczas treningów.

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek. Tę trójkę wskazał trener Maciej Maciusiak do wyjazdu na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Zaskoczony jesteś tym wyborem, bo jednak Paweł nie prezentował się tej zimy dobrze?

Adam Małysz, prezes PZN: Z jednej strony rzeczywiście to jest zaskoczenie. Z drugiej jednak zostawiamy wybór trenerom. Są rankingi i są wewnętrzne przepisy, ale to zawsze trenerzy są najbliżej zawodników i znają ich potencjał. Zawsze powtarzam, że na igrzyska jedzie się walczyć o medale, a nie po to, by na nie pojechać. Sam byłem na takich igrzyskach w Nagano. Rok wcześniej na tej samej skoczni wygrywałem próbę przedolimpijską. Nie było kogo zabrać na igrzyska, więc pojechałem, choć byłem kompletnie bez formy. To mnie dobiło, ale też dało sporo do myślenia. Od tego momentu zacząłem inaczej pracować. Zostawiam decyzję trenerom. Czasami trzeba podjąć pewne ryzyko.

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwisk Polsat Sport

Adam Małysz: jak wszystko u Pawła zaskoczy, to może walczyć nawet o podium

Co przemawiało za Pawłem Wąskiem, bo tej zimy jest piątym Polakiem w Pucharze Świata. Zdobył zaledwie 54 punkty. Z drugiej strony przed czterema laty niewiele więcej miał ich Dawid Kubacki, a z Pekinu wrócił z brązem?

- Paweł zebrał najwięcej punktów z grona polskich zawodników w rankingu olimpijskim. Do tego ma bardzo duży potencjał. Jak wszystko u niego zaskoczy, to jest to zawodnik, który może walczyć nawet o podium, co zresztą pokazał ubiegłej zimy.

Teraz miał przerwę w startach. Nie pojechał też na mistrzostwa świata w lotach, co mogło zwiastować, że jest jednak brany pod uwagę do wyjazdu na igrzyska. Jak prezentował się w treningach?

- Z tego, co mówili mi trenerzy, to Paweł wyglądał bardzo dobrze na treningach. Przede wszystkim był stabilny. Już nie skakał w kratkę. Wiadomo, że igrzyska to jest inna presja, ale też prestiż. To może wywrzeć wpływ na zawodnika. Paweł ma już jednak wystarczające doświadczenie. Nie powinno mu to przeszkodzić.

To powołanie na igrzyska dla Pawła może też dodać mu skrzydeł, bo taka decyzja jest jednak mocnym podbudowaniem zawodnika w kryzysie?

- Myślę, że to mu pomoże. Zresztą brak występu w Sapporo i w Oberstdorfie, to był plan trenerów. Oni wiedzieli, że w tym czasie będą chcieli przygotować u niego formę na igrzyska.

Od początku zimy mówiłeś, że na igrzyska powinni pojechać najlepsi skoczkowie. Trudno w ten sposób mówić o Pawle, choć z drugiej strony z grona tych zawodników, którzy byli brani pod uwagę, czyli - Wąsek, Dawid Kubacki i Maciej Kot - to właśnie on zajął najwyższe miejsce w Pucharze Świata w tym sezonie.

- Pewnie, że można powiedzieć, że w tym momencie nie zalicza się do grona naszych najlepszych zawodników. Tyle że on zgromadził najwięcej punktów w kwalifikacjach olimpijskich. Rankingi rankingami, ale trener ma zawsze prawo - bez uzasadnienia - zabrać takiego swojego złotego konia. Górę wzięło chyba duże zaufanie do zawodnika, ale też to, jakim on potencjałem dysponuje.

"Co dziennikarze by robili, gdyby nie było takich zaskoczeń?"

Teraz będzie pewnie burza po tej decyzji?

- Na pewno będzie dużo dyskusji. Kogokolwiek byśmy zabrali, to i tak ta dyskusja by była. Zresztą mieliśmy tego przedsmak w Zakopane, kiedy trener ogłosił skład na konkurs duetów. Co dziennikarze by robili, gdyby nie było takich zaskoczeń?

Nikt nie ma chyba wątpliwości, jeśli chodzi o obecność w składzie Kacpra Tomasiaka i Kamila Stocha?

- To zawodnicy, którzy najlepiej prezentowali się tej zimy w naszej kadrze. Kacper nie przyczynił się do "nabicia" kwoty dla Polski na igrzyska, bo dopiero zaczął punktować od późnej jesieni, ale to jest w tym momencie nasz najlepszy skoczek.

On największe szanse będzie miał na normalnej skoczni?

- Pewnie tak, ale nie ma co przesądzać. Pamiętam mistrzostwa świata w Predazzo. Wygrałem na dużej, a potem byłem niesamowicie pewny na normalnej. Nigdy nie czułem się tak pewnie na skoczni, jak wtedy. Jeśli coś wyjdzie, to potem człowiekowi rosną skrzydła. Wierzę, że Kacper będzie skakał dobrze na obu skoczniach.

Jest przewidziana jakaś rezerwa?

- Na igrzyska nie możemy zabrać dodatkowego zawodnika. Jedyna możliwość dokonania zmiany w składzie jest orzeczenie lekarskie o tym, że dana osoba nie może wystartować. Wtedy MKOl może pozwolić na zmianę. Na pewno zawodnicy będą czekać w blokach na wszelki wypadek, ale mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Maciej Maciusiak i Adam Małysz Andrzej Iwańczuk East News

Paweł Wąsek Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe

Kamil Stoch PZN materiały prasowe