Stoch przed rokiem po raz trzeci wygrał tę imprezę. W tym sezonie już nie ma na to najmniejszych szans. Zawodnik z Zębu spisuje się na nim, podobnie jak polska kadra, słabo.



Zarówno w Oberstdorfie, jak i Garmisch-Partenrkichen, nie awansował do drugiej serii, zajmując odpowiednio 41. i 47. miejsca.



Dzisiaj Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN-u, poinformował Interię, że Stoch zostaje jednak w tegorocznym, 70. Turnieju Czterech Skoczni, i wystąpi w Innsbrucku. - Sprawa jest prozaiczna - wyjaśnił. - Kamil i trener Michal Doleżal uznali, że lepiej odbudowywać formę na treningach na Bergisel, niż ćwiczyć gdzieś samotnie. Stoch lubi skocznię w Innsbrucku, w jutrzejszych treningach i kwalifikacjach, a także we wtorkowym konkursie będzie miał okazję porównywania się i rywalizacji ze światową czołówką. To bardzo ważne. Samotny trening takiej możliwości Kamilowi nie da.



Skoczkowie w Innsbrucku zaprezentują się od poniedziałku. O 11.15 zaczną się treningi, a o 13.30 kwalifikacje.

Turniej Czterech Skoczni. Konkurs w Innsbrucku 4 stycznia

We wtorek o 12.00 odbędzie się seria próbna, a od 13.30 pierwsza seria konkursowa.



Oprócz Stocha w Turnieju Czterech Skoczni, występuje jeszcze pięciu Polaków: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Andrzej Stękała i Paweł Wąsek.



Pawo, dw



Turniej Czterech Skoczni 2021/22 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 593,2 2. Marius Lindvik Norwegia 580 3. Lovro Kos Słowenia 575,5 4. Markus Eisenbichler Niemcy 572,1 5. Halvor Egner Granerud Norwegia 563,4 6. Karl Geiger Niemcy 560,9 7. Robert Johansson Norwegia 559,8 8. Stephan Leyhe Niemcy 530,5 9. Jan Hoerl Austria 527,3 10. Daniel Huber Austria 526,1 ... 22. Piotr Żyła Polska 378,5 25. Jakub Wolny Polska 370,5 32. Dawid Kubacki Polska 343,5 45. Kamil Stoch Polska 214,5 50. Andrzej Stękała Polska 118