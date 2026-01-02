Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jest decyzja MSZ ws. przyjazdu Rosjan do Polski. A jednak, już wszystko jasne

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Uzyskujący neutralny status rosyjscy skoczkowie narciarscy zostali wpisani na listę FIS, która uprawnia do startów w zawodach Pucharu Świata. Ze względów proceduralnych Rosjanie na Turniej Czterech Skoczni nie pojechali, ale - jak zaznaczył trener Jewgienij Plechow - będą chcieli rozwiązać tę sprawę do 5 stycznia, czyli na chwilę przed startem konkursu w Zakopanem. A jednak mogą się zdziwić. Polskie MSZ wydało bowiem jednoznaczny komunikat.

Po lewej stronie kadru polityk w garniturze z czerwonym krawatem przemawia w budynku o ciemnych drewnianych ścianach. Po prawej sportowiec w żółtym kasku, goglach i stroju narciarskim przygotowuje się do skoku, przykucając na śnieżnym podłożu.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, skoczek Danił SadrejewWojciech Olkusnik/ AFP JENS SCHLUETEREast News

Gdy kilka tygodni temu Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie uznał, że zawieszenie rosyjskich i białoruskich sportowców nałożone przez Międzynarodową Federację Narciarską nie ma podstaw prawnych, aż zawrzało. Wokół tematu gorąco jest do teraz. Coraz to nowsze rosyjskie nazwiska otrzymują bowiem neutralny status i pojawiają się na listach FIS. Wygląda na to, że powrót części Rosjan i Białorusinów do rywalizacji na skoczniach narciarskich Pucharu Świata może być tylko kwestią czasu.

Podczas trwającej 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni Rosjan nie ma. Ich wnioski o otrzymanie wiz do strefy Schengen nie zostały bowiem jeszcze rozpatrzone. "Dokumenty złożyliśmy na początku grudnia. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby dostać wizy wcześniej, ale sytuacja okazała się bardziej skomplikowana, niż sądziliśmy" - mówił agencji TASS trener rosyjskiej reprezentacji Jewgienij Plechow i dodawał, że sprawę postarają się rozwiązać między 3 a 5 stycznia.

Czy to oznacza, że Rosjanie pojawią się - po raz pierwszy od 2022 roku - na najbliższym, po TCS, konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich? Tak się składa, że byłyby to... zawody w Polsce, w Zakopanem (10-11 stycznia). Jest jasna odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

    Rosjanie przyjadą do Zakopanego? Decyzja MSZ jest jasna

    Polskie MSZ wyklucza możliwość przyjazdu rosyjskich skoczków narciarskich do Polski, a - co za tym idzie - ich udział w konkursach w Zakopanem staje się niemożliwy. "Uprzejmie informujemy, że 19 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych, która ogranicza wjazd do Polski obywateli Federacji Rosyjskiej" - poinformowano w komunikacie przesłanym do Polskiego Radia 24.

    "Wśród osób uprawnionych do przekraczania granicy Polski, które są obywatelami Federacji Rosyjskiej, nie wskazano uczestników zawodów sportowych. Z uwagi na brak możliwości przekroczenia granicy, nie ma podstaw do przyjęcia wniosku wizowego" - dodano.

    Decyzja ta mocno komplikuje życie rosyjskiej reprezentacji. Kurczy jej się bowiem czas na uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej uprawniającej do startów w zimowych igrzyskach we Włoszech (6-22 lutego). "Uciekł" im Turniej Czterech Skoczni, nie wystąpią też w Polsce. Pozostają zatem jeszcze rywalizacja w Sapporo i Willingen, a potem już mistrzostwa świata w lotach.

    Tymczasem na międzynarodowe areny wracają inni przedstawiciele sportów zimowych z Rosji. Z Moskwy wyjechali skeletoniści, którzy wystartują w w Pucharze Europy, który odbędzie się w Innsbrucku w dniach 9 i 10 stycznia. Z kolei rosyjscy saneczkarze otrzymali wizy Schengen i planują polecieć na Puchar Świata do Winterbergu, 5 stycznia. Wcześniej, w połowie grudnia, wzięli udział w Pucharze Świaa w Lake Placid.

    Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra ZniszczołaPolsat Sport
    Skoczek narciarski w różowym kombinezonie numer 23 leci nad stokiem podczas skoku, w tle widoczne zaśnieżone drzewa i jasne niebo.
    Danił Sadrejew znalazł się na liście FISDominika ZarzyckaAFP
    Skoczek narciarski w locie podczas zawodów olimpijskich, ubrany w profesjonalny kombinezon, kask i gogle, z wyraźnym numerem startowym oraz olimpijskim logo na piersi, w tle niebieskie niebo.
    Michaił Nazarow dostał zgodę od FIS na występy w PŚUlrik PedersenAFP

