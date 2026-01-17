Akademia Lotnika to unikalny projekt Polskiego Związku Narciarskiego, realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Inicjatywa wystartowała pod koniec 2024 roku i od samego początku spotkała się z dużym zainteresowaniem. W pierwszej edycji mobilna skocznia zawitała do 6 miast, przyciągając łącznie 773 uczestników.

Pozytywny odbiór i frekwencja sprawiły, że projekt szybko nabrał rozpędu. W 2025 roku Akademia Lotnika znacząco rozszerzyła swój zasięg - mobilna skocznia odwiedziła już 14 miast w różnych częściach Polski, a liczba osób, które zdecydowały się spróbować swoich sił na skoczni, wzrosła do 1679. W tym czasie skoki narciarskie promowano od gór, przez stolicę Polski, aż po morze - m.in. na plaży w Gdyni, gdzie zorganizowano… zawody skoków narciarskich.

Dodatkowo mobilna skocznia Akademii Lotnika promowała skoki podczas wydarzeń, takich jak Narodowy Dzień Sportu na błoniach PGE Narodowego czy dnia dziecka przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Teraz projekt wchodzi w kolejną edycję.

Mobilna skocznia ruszy w Polskę. "Czasami słyszymy zarzuty, że robimy za mało"

Natalia Kapustka, Interia Sport: Przy okazji Pucharu Świata w Zakopanem wystartowała trzecia edycja Akademii Lotnika. Jakie są plany na tę edycję?

Jakub Kot, koordynator Akademii Lotnika: Plany mamy ambitne, jak zawsze. Generalnie pierwsza edycja była taka na rozpoczęcie - zaczynaliśmy we wrześniu, a do końca roku wszystko było mocno skumulowane. Druga edycja była już bardziej poukładana, mogliśmy planować cały rok. Wiadomo cały czas uczymy się tego i wyciągamy wnioski. Ważne jest to, że jesteśmy uzależnieni od dotacji, ponieważ jest to projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dopiero teraz będziemy składać wnioski i w połowie lutego mają one zostać rozstrzygnięte, więc mimo że trzecia edycja już się rozpoczęła to mamy za sobą dwa eventy w Nowym Targu i w Zakopanem, a nadal czekamy na decyzję, ile z naszych ambitnych planów uda się finalnie zrealizować.

Przede wszystkim chcemy dalej promować skoki narciarskie, popularyzować je i zachęcać do aktywności fizycznej na terenie całej Polski. Rozesłaliśmy sporo zaproszeń mailowych do miast w całym kraju i odzew był naprawdę bardzo pozytywny. Oczywiście nie możemy dotrzeć do każdego i wszystkich zadowolić, bo musimy to też odpowiednio poukładać logistycznie.

Były miejsca, które w ubiegłym roku bardzo dobrze się sprawdziły - na przykład Gdynia. To był świetny event i planujemy wrócić tam w tym roku na podobnych zasadach, przy okazji Gdynia Sailing Days, łącząc żeglarstwo i skoki, czyli symbolicznie śnieg i piasek. Jednocześnie szukamy nowych lokalizacji, bo zgłaszają się kolejne miejscowości. Mam nadzieję, że wreszcie pojawi się Podkarpacie, którego dotąd brakowało. Czeka nas ciekawy rok pełen wyzwań, podróży po całej Polsce i promowania skoków narciarskich zarówno w tych bliższych, jak i bardziej odległych regionach kraju.

Jaki główny cel stawiacie sobie w tym projekcie?

Trudno porównywać miasto do miasta, bo co innego, gdy robimy event w lipcu na plaży w Gdyni. Tam wiadomo, że nastawiamy się bardziej na turystów. Do tego są zawody żeglarskie, więc angażuje się też środowisko żeglarskie. Jest to więc bardziej event stricte rozrywkowy, nastawiony na dobrą zabawę, a ta w Gdyni była naprawdę świetna.

Z kolei gdy działamy bliżej Zakopanego czy Szczyrku, bardziej nastawiamy się na wyszukiwanie osób, które mogłyby ewentualnie zapisać się do klubu. I to jest bardzo istotne, bo ktoś może nam zarzucić: „jeździcie po całej Polsce, no i co z tego, że będziecie w Szczecinie czy w Warszawie, skoro tam i tak nie ma klubów?”. Dlatego w tamtym sezonie i powtarzamy to także w tym roku była tzw. trasa naborowa. Byliśmy w 9 miastach, 5 na terenie Beskidów i 4 na Podhalu. Mieliśmy około tysiąca uczestników na tej trasie, co jest całkiem dobrym wynikiem

I to bez dodatkowych stref, namiotów czy atrakcji - po prostu sama mobilna skocznia, m.in. w Czarnym Dunajcu, Zębie, Zakopanem, Szczyrku, Goleszowie i Wilkowicach (w Wilkowicach jest klub Klimczok Bystra). Chodziło o zaangażowanie lokalnych klubów, szkół i trenerów. Jeśli mamy dziecko na miejscu, które przyjdzie na taką "lekcję WF-u" czy zajęcia sportowe, są trenerzy, widzimy, że się nadaje to od razu dostaje informację, ulotkę, wizytówkę, kontakt do trenera i wtedy to ma sens. Zgadzam się z głosami krytyki, że ze Szczecina talentu raczej nie wyłowimy. Dlatego rozdzielamy działalność stricte eventową od trasy naborowej. Na eventy przychodzą ludzie z dziećmi, albo tacy, którzy sami zawsze marzyli o oddaniu skoku. Kibicują, wspierają i odzew jest naprawdę bardzo dobry. Trasa naborowa będzie kontynuowana, więc mogę uspokoić krytyków. Wiemy, że w tych bardziej "egzotycznych" miejscach raczej nie znajdziemy skoczków.

Choć to trochę przykre, bo jeśli pojawi się talent z takich regionów, to co mamy powiedzieć? Brutalna prawda jest taka, że ośrodki szkoleniowe są na terenie Beskidów i Podhala. Przykładem jest chociażby historia Mateusza, który w Szczecinie na pierwszej edycji tak się zajawił skokami, że niestety zapisał się do niemieckiego klubu, bo miał bliżej do Niemiec. Mimo to wraca do nas na Akademię Lotnika, deklaruje chęć rozwoju w skokach

Oczywiście nie jest to łatwe, ale są internaty, więc czasami da się podjąć taką decyzję. My też nie uzdrowimy skoków narciarskich jako Akademia Lotnika. Czasami słyszymy zarzuty, że robimy za mało. Tylko co ja mogę zrobić w Warszawie, Szczecinie czy Bydgoszczy? Zrobimy fajny event, zachęcimy dzieciaki do aktywności sportowej, ale skoczni tam nie wybuduję i jej nie zostawię. Nie możemy brać odpowiedzialności za wszystko. Wydaje mi się jednak, że sam pomysł jest bardzo dobry. Promujemy skoki narciarskie, ale też szerzej zdrowy styl życia i aktywność fizyczną dzieci. Strefy przygotowujące do skoku to przecież także strefy snowboardowe i wiele innych atrakcji.

Na trasie naborowej udało się znaleźć wiele dzieci z ponadprzeciętnymi predyspozycjami?

To jest różnie, wiadomo, w każdym rejonie jest inaczej. Były oczywiście przypadki, że gdy przychodziły dzieciaki w Szczyrku czy w Wiśle, to trafiały do nas w ramach lekcji WF-u i te już wcześniej skakały. Ale były też osoby, które mają skocznię pod nosem, to jednak tego sportu nie uprawiają. Chcemy angażować lokalnych trenerów, żeby to właśnie oni mogli z takim dzieckiem porozmawiać, powiedzieć, kiedy są treningi, jak one wyglądają i wtedy trener może takie dziecko zachęcić. Ile osób faktycznie zapisało się do klubów - trudno mi powiedzieć, bo to już wiedzą bardziej trenerzy lokalni. Natomiast na pewno lepiej to robić niż nie robić nic, bo nawet gdyby na sto dzieci, które przyjdą w danym miejscu, jedna zapisała się do klubu, to już byłby sukces.

Na skoczni swoich sił mogą spróbować także dorośli i na własnej skórze przekonać się, że oddanie skoku łatwo wygląda zazwyczaj tylko w telewizji.

Mieliśmy problem już od samego początku, bo wiadomo było, że jest to projekt skierowany głównie do dzieci i młodzieży. Natomiast gdy ta skocznia powstała, zaczęliśmy dostawać dużo zapytań, gdzie osoby pisały, że ich marzeniem zawsze było skoczyć na nartach i czy na tej mobilnej skoczni będą mogły oddać skok. Na początku trochę się wahaliśmy, bo jednak jest to skocznia dla dzieci, ona jest mała, pracuje w określony sposób, żeby jej nie uszkodzić. Finalnie jednak ugięliśmy się, bo po samych eventach widzimy, że przychodzi masa dorosłych osób, które chcą oddać skok. Potem skaczą drugi, trzeci raz.

Teraz w Nowym Targu mieliśmy pana Kazimierza, rocznik ’57, który po prostu bawił się z nami jak dziecko. Gdy dostał pamiątkowy medal, miał zaszklone oczy i mówił, że zawsze marzył o tym, żeby skoczyć, bo od lat kibicuje. Najstarszy uczestnik miał, z tego co pamiętam, około 80 lat

Dlatego nawet jeśli mamy program standardowy, czyli zajęcia dla dzieci i młodzieży, to potem otwieramy strefę ogólnodostępną. Każdy, kto jest trzeźwy i podpisze zgodę, może oddać skok czy ma 20, 40 czy 70 lat. Oczywiście musimy pilnować limitu wagowego, bo skocznia jest delikatna. Nie mamy wag, żeby kogoś ważyć co do kilograma, ale staramy się to kontrolować.

Początki Akademii Lotnika. "Dostałem telefon od prezesa Adama Małysza"

Ilu ludzi jest realnie zaangażowanych w realizację Akademii Lotnika, czyli w kulisy tego, czego nie widać.

Bardzo dużo. Sama skocznia to nie wszystko. W Akademii Lotnika postawiliśmy na to, żeby mobilna skocznia była taką "wisienką na torcie". Dlatego mamy strefy przygotowujące do skoku, czyli pozycję dojazdową, odbicie i lądowanie. W każdej strefie musi być osoba, instruktor, który poinstruuje dziecko, co ma zrobić. Potem dziecko dostaje pieczątkę za zaliczenie danej strefy. Cały sprzęt trzeba rozłożyć i złożyć, więc to jest duża procedura logistyczna. W ekipie są ludzie z Cieszyna, którzy nam w tym pomagają, gdyż tam mają magazyn. Przed każdym eventem trzeba wszystko spakować do auta dostawczego, które musi dojechać na miejsce zazwyczaj dzień wcześniej. Potem robimy montaż, który trwa około trzech godzin, następnie odbywa się event, a później demontaż - często do około dwudziestej. Po wszystkim jest powrót do Cieszyna i ponowne rozładowanie sprzętu. Tak że tej pracy z montażem jest naprawdę bardzo dużo.

Te eventy są oczywiście przyjemniejsze, gdy mamy na przykład w Gdyni plus 25 stopni i słońce. Ale Zakopane czy Nowy Targ to już inna historia, ostatnio było minus 10 stopni przez cały dzień, a opady śniegu w Nowym Targu były tak duże, że łopatami przez cały dzień musieliśmy odśnieżać teren i sprzęt. Są więc eventy prostsze i trudniejsze, ale to zawsze jest spora praca zarówno fizyczna, jak i taka bezpośrednia z dziećmi, gdyż trzeba mieć z nimi kontakt, przybić piątkę, coś wytłumaczyć, czasem pocieszyć. Dobrze wiemy, że na belce dzieciaki nieraz ''pół godziny'' i się zastanawiają. I musi być osoba, która nie powie tylko: "Dobra, jedź, bo nie ma czasu", ale wytłumaczy, porozmawia, uśmiechnie się.

A cała otoczka organizacyjno-logistyczna to ta druga strona medalu, której nie widać. Z każdym miastem trzeba się dogadać - znaleźć kontakt, zadzwonić, wysłać maila, ustalić termin, lokalizację, co jest po stronie miasta, a co po stronie organizatora. Ta praca trwa tak naprawdę cały rok. Przy evencie w Gdyni wymieniliśmy około 100 maili. Łącznie przy realizacji Akademii Lotnika pracuje około 15–20 osób.

Mamy w teamie fotografa, mamy Michała, który robi nam rolki, staramy się, żeby na każdym evencie była obsługa foto-wideo, do tego cała obsługa techniczna: montaż, demontaż, obsługa stref. To naprawdę duży zespół i ogrom pracy, której na pierwszy rzut oka nie widać. Na pewno w pojedynkę by się to wszystko nie udało - mam w zespole ludzi, którzy posiadają już doświadczenie przy organizacji imprez czy w tematach biurowych (wnioski do MSiT). Dzięki takiej współpracy możemy stawiać sobie ambitne cele i je realizować.

Z czasem projekt rozwinął się o posiadanie dwóch skoczni.

Już w tamtym roku działaliśmy na dwóch skoczniach. Jedna, to pierwszy prototyp, jest bardziej stroma, dla mnie fajniejsza, ale dla dzieciaków trudniejsza. Druga skocznia to już efekt wyciągniętych wniosków: jest bardziej płaska. Dzięki temu możemy bazować na dwóch obiektach. Możemy się pochwalić tym, że w tamtej edycji mieliśmy event w Siedlcach, a w tym samym czasie byliśmy w stanie zrealizować event przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z drugą skocznią, z okazji Dnia Dziecka. To pokazało, że jesteśmy w stanie jednego dnia rozłożyć dwie skocznie w dwóch różnych częściach Polski.

Ta druga skocznia jest o tyle potrzebna, że skocznia jest na kołach - dojeżdża do Gdańska, do Wisły, do różnych części Polski i cały czas "pracuje". Jeżeli na jednym evencie oddaje się 400 skoków, a to są liczby rzędu 300-500 skoków, to wiadomo, że sprzęt się zużywa. Do tego dochodzą dojazdy po drogach, dziury, transport - wszystko to sprawia, że pojawiają się rzeczy nieprzewidziane: coś trzeba naprawić, coś dospawać, coś poprawić. Wtedy jedna skocznia może pojechać do serwisu, a my mamy do dyspozycji drugą.

Jaka jest historia początku Akademii Lotnika?

Nie wchodząc w duże szczegóły, pamiętam, jak dostałem telefon od prezesa Adama Małysza, to było tuż przed Turniejem Czterech Skoczni, parę lat temu. Otrzymałem propozycję do rozważenia pracy w Polskim Związku Narciarskim. Powiedziałem: "Dobrze, dziękuję, rozważę, spotkajmy się na Turnieju", bo wiedziałem, że tam będę z Eurosportem i że Adam też będzie w Austrii, więc spokojnie pogadamy. Wiedziałem, że ta propozycja jest bardzo fajna, ale nie do końca mi pasowała. Spotkaliśmy się więc w Austrii i wtedy oficjalnie podziękowałem Adamowi, jednak zaproponowałem swoją propozycję. W tamtym czasie pracowałem w szkole sportowej, ale czułem, że to już nie do końca jest dla mnie. Było tam dużo obwarowań formalnych, zebrań pedagogicznych, lekcji, a ja miałem sporo wyjazdów i zwyczajnie przestało mi to pasować. Szukałem czegoś swojego, czegoś, co byłoby moim pomysłem.

Powiedziałem wtedy Adamowi, że moim zdaniem w Polsce, gdzie skokami żyjemy nie tylko w Zakopanem czy Wiśle, ale w całym kraju brakuje takich eventów skokowych, które byłyby atrakcyjne dla ludzi, a jednocześnie miałyby sens organizacyjny i finansowy.

Minął tydzień, dwa i spotkaliśmy się ponownie. Na propozycję pracy, którą mi Adam złożył, ostatecznie się nie dogadaliśmy, jednak przyznał, że o takim projekcie skoczni sam myślał już od dawna. Zwrócił uwagę, że Słoweńcy, Austriacy mają mobilną skocznię. I wtedy zaczęliśmy o tym intensywnie myśleć. Okazało się, że zarówno prezes Małysz, jak i ja mieliśmy ten pomysł w głowie od dłuższego czasu, tylko wcześniej nasze drogi się nie przecięły. Bardzo duże podziękowania należą się też Jaśkowi Winklowi, który działał w marketingu PZN, a wtedy był sekretarzem generalnym. To on do mnie zadzwonił i powiedział: "Kuba, albo robimy to na serio, albo wcale. Albo piszemy projekt do ministerstwa, albo nie ruszamy z miejsca". Odpowiedziałem, że wchodzę w to. Rozmawiałem z prezesem Małyszem i ustaliliśmy, że Akademię Lotnika robimy wspólnie z Polskim Związkiem Narciarskim. Złożyliśmy formalnie wniosek o dofinansowanie na produkcję mobilnej skoczni, sprzętu sportowego i całej otoczki projektu.

Początki były jednak bardzo trudne. Sprawy się przeciągały, a my jeszcze we wrześniu mieliśmy wiele kluczowych rzeczy niedopiętych, a już pod koniec października mieliśmy zaplanowany pierwszy event w Bielsko Białej. Te pierwsze miesiące to był totalnie zwariowany czas. Dziś, gdy wszystko mamy poukładane, aż trudno uwierzyć, jak wtedy to wyglądało

Jakub Kot FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYK Newspix.pl

Mobilna skocznia w ramach projektu "Akademia lotnika" FOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYK Newspix.pl

Adam Małysz na tle Wielkiej Krokwi Pawel Murzyn East News