Jasny cel Thomasa Thurnbichlera. Wyjaśnił, na czym opiera optymizm

W piątek Polacy oddali w sumie dwa skoki do "10" w trzech seriach. Na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle zobaczyliśmy w sumie dziewięciu naszych zawodników. To zatem trochę mało, jak na to, że Biało-Czerwoni doskonale znają tę skocznię, a do tego mogli na niej trenować w czwartek.