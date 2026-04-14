- Witamy naszych mistrzów po raz pierwszy od momentu wywalczenia medali olimpijskich. Pięć na sześć medali na ostatnich igrzyskach zimowych zdobyli nasi studenci - przywitała zacnych gości p.o. rektora prof. dr hab. Anna Marchewka.

Kacper Tomasiak otwarcie o trenerach Maciusiaku i Toporze

Z kolei prof. Andrzej Klimek, p.o. prorektora ds. nauki, dodał: - Przepraszamy, że tak późno, bo wcześniej trudno było spotkać naszych mistrzów. Chciałem podkreślić, że nasza uczelnia jest niezwykle przyjazna sportowcom, u nas studiowali Kamil Stoch, siostry Radwańskie, Maciej i Jakub Kot, Radosław Zawrotniak oraz Luiza Złotkowska. A takich przykładów można podawać mnóstwo - zaakcentował.

Nasi znakomici sportowcy, którzy zrobili furorę na igrzyskach Mediolan-Cortina 2026, podkreślili z pozycji wyjątkowych studentów, którym władze uczelni idą na rękę, jak ważna jest dwutorowość. A także wszystko, co tu i teraz można przełożyć na sporty, w których stali się postaciami wybitnymi. - W dzisiejszym sporcie wszelkie kwestie mają znaczenie, nauka bardzo mocno się przydaje i jest niezbędna, by odnosić sukcesy - zaakcentował trzykrotny medalista olimpijski w skokach narciarskich.

Rozwiń

Gołaś, brązowy medalista w slalomie gigancie i srebrny w slalomie, startujący w grupie niewidomych i słabo widzących, dodał: - Połowa zajęć na tej uczelni to różne dyscypliny, zmieniające się z sezonu na sezon, w każdej jest inny wzorzec ruchowy. A z drugiej strony są teoretyczne przedmioty, które uczą, jak organizm działa od strony fizjologicznej. Bardzo polecam, to idealne miejsce, jeśli ktoś chce "siedzieć" w sporcie - rekomendował uczelnię, której jest studentem trzeciego roku, w tym roku szykującym się do licencjatu.

Najsmakowitsze kąski z punktu widzenia kibiców skoków narciarskich pojawiły się, gdy Tomasiak zaczął być pytany o najbardziej "gorące" kwestie. Jedną z nich jest spodziewany powrót do Polski Stefana Horngachera. 19-letni bielszczanin zapytany, jak się na to zapatruje, odparł:

- Stuprocentowych informacji nie mamy, czy to się wydarzy czy nie. Myślę, że na pewno zawsze, jeśli są jakieś nowości, to raczej pozytywnie na to patrzę. Na pewno nie będę z tego jakoś niezadowolony - uśmiechnął się sportowiec.

Zdecydowanie bardziej konkretnie odpowiedział na pytanie Interii, które dotyczyło trenera kadry A Macieja Maciusiaka, ale także fachowca z kadry B Wojciecha Topora. Najpierw odniósł się do głosów, które pojawiały się w opinii publicznej, który ze szkoleniowców jest większym ojcem jego olimpijskiego sukcesu.

- Przynajmniej w tym sezonie tak to wyglądało, że kadry raczej ze sobą współpracowały i trenerzy mieli ze sobą stały kontakt. Jeśli był zawodnik, który raz startował w jednych, raz w drugich zawodach, to nie było też tak, że nagle przechodził do innego trenera. Tylko raczej trenerzy od początku ze sobą działali, ta wizja była podobna - odparł Tomasiak.

A następnie odpowiedział zerojedynkowo, czy życzyłby sobie, aby Maciusiak nadal pozostał głównym trenerem pierwszej reprezentacji.

- Ja akurat miałem bardzo dobry sezon, więc na pewno jest to normalne, że dobrze by było dla mnie tę pracę kontynuować. Ale też nie wiem, co dokładnie będzie ustalone, ale raczej tę pracę będziemy kontynuować. Może troszeczkę zmienią się dodatkowe rzeczy, lecz myślę, że dla mnie brak większych zmian będzie w porządku, bo ten sezon na pewno był bardzo dobry.

Dodajmy, że na AKF Kraków Kacper Tomasiak studiuje na I roku wychowanie fizyczne, z kolei Michał Gołaś nieco inny przedmiot, bardziej przygotowujący pedagogicznie, czyli "sport w szkolnym wychowaniu fizycznym".

Z AKF Kraków - Artur Gac

