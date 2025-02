Jasne słowa Thomasa Thurnbichlera. Kamil Stoch w bardzo trudnej sytuacji, może nie pojechać na mistrzostwa świata

Kolejny raz w "10" zameldował się Paweł Wąsek . To od niego zaczyna się teraz ustalanie składu na każde zawody. Zdecydowany lider kadry, któremu jednak brakuje w tym sezonie miejsca na podium.

Thomas Thurnbichler zdradził o wiele więcej. Kamil Stoch w bardzo trudnej sytuacji

Do Sapporo z grona czołowych naszych skoczków jedzie tylko Wąsek. Do niego dołączy "drugi garnitur". Niestety w tym momencie zalicza się do niego Kamil Stoch. Poza nim w Japonii wystąpią jeszcze Maciej Kot i Kacper Juroszek. Dwaj ostatni solidnie prezentują się od pewnego czasu w Pucharze Kontynentalnym. Kot nawet wygrał w niedzielę w Kranju.