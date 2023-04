Piotr Żyła zaledwie przed kilkoma tygodniami zakończył swoje zmagania w Pucharze Świata, ale... już zdążył ponownie przystąpić do treningów i myśli o kolejnych czekających go wyzwaniach. W jednym z ostatnich wywiadów nasz reprezentant powrócił przy tym do niełatwej sytuacji, jaka niedawno dotknęła rodzinę Kubackich. "Jeden zawsze ciągnie drugiego" - mówił m.in. "Wewiór" w kontekście wzajemnego wsparcia wśród zawodników.