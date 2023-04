Jasna deklaracja Norwegów. Dyrektor FIS pod presją

Rozmawiałam z Sandro. To, co powiedział po konkursie w Vikersund było całkowicie niestosowne. Spędziłam dużo czasu, wyjaśniając mu, że dla nas w Norwegii, z powodów kulturowych, całkowicie nie do przyjęcia są różne zasady dla kobiet i mężczyzn. Dla sportowców ważne są również pieniądze. Aby napędzać komercjalizację, potrzebujemy lotów narciarskich i transmisji telewizyjnych z tych wydarzeń

~ powiedziała Stine Aaseth Korsen, przewodnicząca Norweskiego Komitetu Skoków Narciarskich.