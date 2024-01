Japońskie święto w Wiśle. Piotr Żyła zaatakował, ale na czołówkę to było za mało

To był dla skoczków jeden z trudniejszych konkursów Pucharu Świata w całym bieżącym sezonie. Już seria próbna była wielokrotnie przerywana z powodu wiatru i nie inaczej działo się w trakcie zawodów - w pierwszej serii swoje próby zdążyło oddać zaledwie kilku narciarzy z najniższymi numerami startowymi, a już konieczna była przerwa.

W tych trudnych warunkach Polacy skoczyli na miarę ostatnich możliwości. Na półmetku konkursu najwyżej plasował się Dawid Kubacki, który był siedemnasty , dwie lokaty przed Aleksandrem Zniszczołem. Awans do drugiej rundy wywalczyli jeszcze Piotr Żyła i Paweł Wąsek, natomiast wyeliminowani zostali Kamil Stoch i Klemens Murańka . W konkursie nie wystartował Jakub Wolny, zawieszony w prawach członka kadry B po głośnej piątkowej wypowiedzi, bardzo krytycznej wobec współpracy z trenerem Davidem Jiroutkiem.

Czołówka pokazała jednak, że nawet w trudnych warunkach potrafi odlecieć naprawdę daleko. Po pierwszej serii liderem był Stefan Kraft . Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zaczął konkurs od 132 metrów - nie był to wprawdzie najdalszy skok, ale i tak wystarczający do objęcia prowadzenia przed Anze Laniskiem i Andreasem Wellingerem.

Udany drugi skok Żyły. I to już wszystkie pozytywy

W finałowej rundzie największym wygranym spośród Polaków okazał się Żyła . Drugi skok najstarszego z Polaków okazał się najlepszym z oddanych przez niego na obiekcie im. Adama Małysza - o ile w sobotę "Wewiór" w Wiśle głównie się męczył, o tyle w drugiej niedzielnej próbie uzyskał 127 metrów, co w tych warunkach pomogło mu znacznie awansować i ukończyć konkurs na czternastym miejscu.

Żyła dużo zyskał, za to niemal równie dużo stracił Kubacki . 116 metrów Polaka okazało się trzecią najsłabszą odległością całej drugiej serii. Kubacki spadł więc aż na dwudzieste piąte miejsce , wyprzedzony m.in. przez Zniszczoła i Wąska, którzy znaleźli się odpowiednio na dwudziestym i dwudziestym pierwszym miejscu

Konkurs w Wiśle nie przyniósł więc żadnego przełomu, jeśli chodzi o ogólny obraz możliwości Polaków. Po raz kolejny w tym sezonie zdarzyło się, że któryś z nich wszedł do drugiej dziesiątki, tym razem padło na Żyłę, znów znaleźli się też całkiem licznie na przełomie dziesiątki drugiej i trzeciej. W czołówce Biało-Czerwonych znowu nie było jednak co szukać , identycznie, jak w poprzednich tygodniach.

W walce o zwycięstwo i podium jako pierwszy sygnał do ataku dał Ryoyu Kobayashi. Japończyk zajmujący piąte miejsce na półmetku uzyskał w drugiej rundzie aż 139,5 metra. Taki wynik okazał się nie do poprawienia przez rywali. Nawet przewaga z pierwszej serii nie pomogła Kraftowi i pozostałym zawodnikom wyprzedzającym 27-latka - to Kobayashi mógł więc fetować sukces. Wspomniany Austriak spadł na drugie miejsce (po raz 108. znalazł się w pierwszej trójce konkursu PŚ - wyrównany rekord wszech czasów), a podium uzupełnił Andreas Wellinger.