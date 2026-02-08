Japońska dominacja w Predazzo. Takanashi i Ito najlepsze w treningach

Rywalizacja w skokach narciarskich na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczęła się z przytupem - w sobotę jako pierwsze o medale walczyły panie na obiekcie normalnym w Predazzo i już podczas tego konkursu nie zabrakło niespodzianek. Ku zaskoczeniu ekspertów i dziennikarzy po złoto nie sięgnęła Nika Prevc. Słowenka musiała zadowolić się srebrnym medalem i miejscem tuż za Norweżką Anna Odine Stroem. Brąz wywalczyła z kolei Nozomi Maruyama.

Na kartach historii zapisała się także Anna Twardosz, która w olimpijskim debiucie zapewniła Polsce najlepszy wynik do tej pory w konkursach skoków narciarskich kobiet. Uplasowała się bowiem na dziesiątym miejscu.

"Japońskie" popołudnie w Predazzo. Yuki Ito i Sara Takanashi najlepsze w seriach treningowych na skoczni normalnej

Panie na odpoczynek nie miały zbyt wiele czasu. Na niedzielę zaplanowano bowiem kolejne sesje treningowe na obiekcie HS107. Pierwszą serię przeprowadzono z 24. i 22. belki startowej, a udział w niej wzięło 18 zawodniczek. Już w pierwszym minutach odnotowano pierwszy skok za setny metr - Japonka Yuki Ito uzyskała bowiem odległość 103 metrów, co pozwoliło jej na długo utrzymać prowadzenie.

Ostatecznie jedynie Sara Takanashi oddała skok na 98 metrów, który pozwolił jej wyprzedzić rodaczkę. TOP3 uzupełniła Yuka Seto ze skokiem na 94,5 metra. W pierwszej sesji treningowej udział wzięła tylko jedna Polka - Pola Bełtowska. Podopieczna Marcina Bachledy wylądowała na 82. metrze i zajęła przedostatnie, 17. miejsce.

W drugiej serii treningowej jury zdecydowało się na 22. belkę startową i znów oglądać mogliśmy popisy zawodniczek z kraju kwitnącej wiśni, jednak nie była to już tak widoczna dominacja, jak w sesji pierwszej. Najlepsza okazała się Sara Takanashi (98.5 m), druga była Nika Vodan (98.5 m), a trzecia Yuki Ito (98 m). Pola Bełtowska po skoku na 83 metry uplasowała się na 16. lokacie.

Ostatnie skoki treningowe na obiekcie HS107 panie oddawały z 22. belki startowej. Tym razem Pola Bełtowska osiągnęła odległość 82.5 metra, co pozwoliło jej uplasować się na 13. pozycji. Najlepszy wynik osiągnęła Yuki Ito (104 m), druga była Nika Vodan (97 m), a treningowe "podium" uzupełniła Yuka Seto (96 m). Ze skoku tym razem zrezygnowała Sara Takanashi.

Z udziału w treningu zrezygnowało wiele czołowych zawodniczek, w tym również medalistki z sobotniego konkursu na skoczni normalnej - Anna Odine Stroem, Nika Prevc oraz Nozomi Maruyama.

O godzinie 19.00 rozpocznie się trening mężczyzn na skoczni HS107 w Predazzo. Poczynania polskich skoczków na igrzyskach śledzić można na bieżąco na stronie Interii Sport.

Sara Takanashi TERJE BENDIKSBYNTB / AFP AFP

Pola Bełtowska AFP

Yuki Ito AFP

