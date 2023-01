Japonia odmieniła polskiego skoczka. "W końcu się przekonałem"

Nasz skoczek do Bad Mitterndorf przyjechał podbudowany konkursami w Sapporo, bo tam dwa razy z rzędu zdobywał punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Aleksander Zniszczoł: mam nadzieję, że to mi pomoże

- W Japonii w końcu przekonałem się do swoich skoków. Przede wszystkim do pracy w powietrzu, jaką muszę wykonać. Mam nadzieję, że na mamucie to jeszcze mi pomoże. Piątek może jeszcze nie był idealny, bo potrzebowałem się wjeździć w tak dużą skocznię. Ogólnie to był przyzwoity dzień dla mnie - mówił Zniszczoł.