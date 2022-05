Janne Ahonen ma nową pracę. Wybrał naprawdę zaskakującą ofertę

Janne Ahonen to bez wątpienia jedna z postaci-wizytówek fińskich skoków narciarskich - nie tylko dlatego, że zdobył on w trakcie swojej kariery wiele znaczących wyróżnień, ale również dlatego, że miał bardzo charakterystyczny styl bycia - jego stoicka postawa i wieczna "kamienna twarz" jest zjawiskiem doskonale znanym sympatykom sportów zimowych.

Co ciekawe taki spokój niekoniecznie licuje z niektórymi prywatnymi zainteresowaniami Ahonena - ten dał się już kiedyś poznać jako fan prędkości i uczestnik zawodów w drag racingu. Teraz, jak się okazuje, znalazł w sobie smykałkę do... jednośladów.

Jak bowiem informuje portal iltalehti.fi 44-latek znalazł ostatnio zatrudnienie w Fińskim Muzeum Motocykli - i wygląda na to, że jest mocno ucieszony ze swojej nowej roli. Jak wpadł na pomysł, by zostać - bądź co bądź nietypowym - muzealnikiem?

Janne Ahonen pracuje w muzeum. Właścicielem placówki jest jego dobry znajomy

"Riku (Routo, założyciel muzeum) to mój stary znajomy. Miałem mniej niż 15 lat, kiedy kupiłem swój pierwszy motorower od niego i tak się poznaliśmy. Syn Riku również zajmował się skokami, więc to kolejny związek między nami" - opowiada Ahonen.

"Przez lata Riku wielokrotnie sugerował, mniej lub bardziej poważnie, byśmy zrobili coś wspólnie. Kiedy na początku roku zaproponował, że mógłbym rozpocząć pracę w jego muzeum, łatwo było mi się zgodzić" - dodaje Fin.

"Pracy było dużo" - podkreśla "Maska", który według własnej relacji zdołał jak dotychczas m.in. przygotować punkt sprzedaży dla sklepu motocyklowego oraz zbudować stoiska wystawiennicze. Na brak zajęcia nie może więc narzekać - zwłaszcza, że nowe obowiązki łączyć będzie też z pracą w roli eksperta telewizji Yle.

Janne Ahonen to legenda fińskich skoków

Janne Ahonen to m.in. dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli, pięciokrotny triumfator Turnieju Czterech Skoczni oraz zdobywca pięciu złotych medali mistrzostw świata.

44-letni zawodnik teoretycznie zakończył (już po raz trzeci) karierę w 2018 roku, ale na początku roku 2022... wziął udział w mistrzostwach Finlandii w skokach narciarskich i co więcej zdobył w nich brązowy medal. Jednego możemy być pewni - jeszcze nie raz nas on zaskoczy!

