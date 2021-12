Polscy skoczkowie, z wyjątkiem Kamila Stocha, fatalne prezentują się w olimpijskim sezonie. Dotąd zaledwie raz nasz skoczek, właśnie Stoch, stanął na pucharowym podium. W sobotę i niedzielę w Engelbergu nie nadeszła spodziewana poprawa .



Ekipa pod wodzą Michala Doleżala ma wielki problem. Zwłaszcza, że nie do końca wiadomo, na czym on polega. Już wkrótce Turniej Czterech Skoczni , a następnie bezpośrednie przygotowanie do igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Jednym z polskich skoczków, którzy wygrywali na skoczni w Engelbergu, jest Jan Ziobro. Przed ośmioma laty odniósł tam swoje jedyne pucharowe zwycięstwo, a następnego dnia zajął trzecie miejsce.

Skoki narciarskie. Ziobro krytykuje Horngachera

Jan Ziobro już od kilku lat nie pojawia się na skoczniach. Zrezygnował wkrótce po tym, gdy nie znalazł się w kadrze A skoczków przed jednym z sezonów. W niedzielny wieczór pojawił się w programie "Sportowy Wieczór - Trzecia Seria" w TVP Sport. Tam pytany był między innymi o współpracę z byłymi trenerami kadry.



"Nie ulega wątpliwości, że Stefan Horngacher to dobry trener, ale wyskoczył z pędzącego pociągu" - bez wahania stwierdził Ziobro.

"Przyszedł do nas, podyktował nam warunki. Polski Związek Narciarski te warunki spełnił, a on, kiedy zaczęło się to rozwijać, kiedy było dobrze, zostawił nas na lodzie. Wrócił do Niemiec na swoich warunkach" - nie ukrywał były skoczek. Jak dodał, taki był plan Horngachera, by wypromować się w Polsce.

"Plan udał mu się w tu procentach. Przyszedł do Polski, wziął sobie pod lupę pięciu czy sześciu zawodników, tylko nad nimi się koncentrował, na wszystkich innych się zamknął. Współpracy nie było żadnej. Horngacher na pierwszym planie zrobił wielki show, ale całe zaplecze rozwalił. I na dziś nie mamy zaplecza. Mamy w Polsce utalentowanych zawodników, ale bardzo kiepski system szkolenia" - podkreślił Ziobro.

Skoki Narciarskie. Łukasz Kruczek pod ostrzałem

Ziobro pytany był też o Łukasza Kruczka. Prowadzona przez niego kadra kobiet nie odnosi żadnych sukcesów.



"Łukasz Kruczek pokazał, jakim jest trenerem, we Włoszech" - podsumował krótko Ziobro.



"To Piotr Fijas jest ojcem tamtego mojego sukcesu. To on całą pracę ze mną wykonał, to był autorytet. Łukasz Kruczek miał taką wizję, że pozbiera najlepszych chłopców i zwojujemy świat. I my tego świata nie zwojowaliśmy" - powiedział.

