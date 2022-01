Stoch to jedyny Polak, który w obecnym sezonie Pucharu Świata zdołał stanąć na podium konkursu. Jego dyspozycja od początku Turnieju Czterech Skoczni jest jednak bardzo słaba, a co najgorsze - kryzys postępuje. Poniedziałkowe skoki w Innsbrucku były tego bolesnym dowodem.

Turniej Czterech Skoczni. Jan Szturc o kryzysie Kamila Stocha

Głos w sprawie zabrał już między innymi Adam Małysz, który przypomniał, że on opowiada się za wycofaniem Stocha z dalszej rywalizacji i spokojnymi treningami. Wtóruje mu ten, który przed laty sam... kilkukrotnie "ratował" formę "Orła z Wisły", Jan Szturc.



- Adama Małysza też wycofywano. To może być tylko z korzyścią dla Kamila. To żadna ujma na honorze - komentował dla "Sport.pl". Sam nie chciał jednak zadeklarować, że mógłby pomóc sztabowi naszej kadry.



Choć katastrofalna dyspozycja Stocha to bez wątpienia najpoważniejszy obecnie problem drużyny narodowej pod wodzą Michala Doleżala, to z pewnością takowych jest więcej. Błysku brakuje przecież również w skokach innych naszych reprezentantów, którzy do choćby szerokiej, światowej czołówki mają bardzo daleko.



TC