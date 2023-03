Z początku wiele wskazywało na to, że końcowe trofeum powędruje w ręce Dawida Kubackiego . Do walki o Kryształową Kulę podczas 71. Turnieju Czterech Skoczni włączył się jednak Halvor Egner Granerud . Norweg zaskoczył znakomitą formą i już kilka tygodni później odebrał Polakowi żółty plastron lidera. Wiadomo już, że w Planicy podopieczny Alexandra Stoeckla otrzyma drugie w karierze trofeum dla najlepszego skoczka w sezonie.

Jan Habdas zadebiutuje na skoczni do lotów narciarskich

Zawodnik z Zarzecza podczas weekendu w Lahti zaprezentował się z bardzo dobrej strony i sprawił niemałą sensację. Loteryjne jednoseryjne zawody zakończył bowiem na 11. miejscu. Wówczas z rozmowie z portalem "Skijumping.pl" przyznał wprost: "Bardzo pozytywny dzień, choć trzeba traktować go z przymrużeniem oka. Jestem świadomy tego, że nie były to sprawiedliwe zawody, ale to najlepszy wynik w karierze, więc bardzo się cieszę!".