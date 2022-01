"Biało-Czerwoni" przechodzą akutalnie przez poważny kryzys formy, a ostatnie wydarzenia mogą dodatkowo podciąć naszym Orłom skrzydła. Kamil Stoch zerwał torebkę stawową i zmuszony jest do przerwy, zaś Dawid Kubacki i Paweł Wąsek uzyskali pozytywne wyniki testów na COVID-19 i w Zakopanem skakać nie będą.

W czwartek niejednoznaczny wynik uzyskał Jakub Wolny. Istniała więc obawa, że i on nie będzie mógł przystąpić do piątkowych kwalifikacji. Badanie przeprowadzono ponownie, nerwowo oczekując na wynik.



Jak poinformował Polski Związek Narciarski, dało ono wynik negatywny. Tym samym nie ma przeszkód, by były mistrz świata juniorów wystąpił na Wielkiej Krokwi.



Piątkowe kwalifikacje rozpoczną się o godzinie 18:00. Od 15:30 zaplanowano treningi.

