Iskrzy w polskich skokach. Ogromne zamieszanie i niespodziewany zwrot akcji

Problem z porozumieniem się ze sztabem trenera Haralda zaczął narastać w lipcu. I to nie chodziło o to, że nikt nie głaszcze mnie po głowie. Problem polega na tym, że od wakacji trudno było mi się dowiedzieć, co w zasadzie mam robić.. Jeśli Rodlauer akurat był w Polsce, mówił mi na przykład: "Jedź aktywniej po rozbiegu". Ale nie mówił, jak dokładnie mam się ustawić i co konkretnie zrobić, żeby tę aktywność zyskać. Więc próbowałam i szukałam odpowiedniej pozycji na własną rękę. Wracałam później do sztabu z pytaniami i różnymi pomysłami: na ustawienie kolan, rąk, głowy, barków itd. Przekazywałam, w jakiej pozycji czuję się optymalnie. I to moim zdaniem, nie spodobało się sztabowi. Zostało odebrane jako podważanie pracy i wizji trenera

~ wyjaśniła Konderla i dodała, że aktualnie jest zawieszona w kadrze A.