Halvor Egner Granerud reaguje na ostatnie wydarzenia w kadrze. Wymowny komentarz

Alexander Stoeckl od kilku tygodni nie jeździ z zespołem na zawody. Jak sam przyznał, nie chce psuć atmosfery w drużynie i woli skupić się na spokojnych treningach z Halvorem Egnerem Granerudem, który wciąż szuka formy. Jak się okazuje, zawodnicy zbuntowali się przeciwko Austriakowi . Obarczają go winą za rozczarowujące wyniki w tym sezonie. Rywale Polaków poszli o krok dalej i wysłali list do tamtejszej federacji, prosząc o zmiany w kadrze narodowej.

"Potwierdzam, że po mistrzostwach świata w lotach wysłaliśmy list do komisji skoków. Nie chodzi o same wyniki. Chcemy po prostu pilnych zmian, by do wiosny skompletować nowy sztab trenerski kadry" - mówił Johann Andre Forfang, reprezentujący kolegów z zespołu, cytowany przez NRK.