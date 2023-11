Inauguracja PŚ, a tu... taka nowość. Niektórzy fani mogli przecierać oczy

Duża nowość w Pucharze Świata. Skoczkowie jak... kierowcy Formuły 1

Team radio to oczywiście sposób na to, by szkoleniowcy mogli przekazać błyskawicznie uwagi swoim podopiecznym co do ich występów. Uważni fani skoków mogli zresztą zapamiętać, że z tej nowinki Stoeckl korzystał też w czasie kwalifikacji przed zawodami w Klingenthal w ramach letniego GP na początku października. Wówczas jednak pogawędził chwilę z Danielem Andre Tande.