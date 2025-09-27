Imponujący występ Polaka na niemieckiej ziemi. Rywale mogli podziwiać, Maciusiak na to czekał

Przed nowym sezonem Pucharu Świata w polskiej kadrze doszło do istotnej zmiany. Mowa oczywiście o tej, która nastąpiła na stanowisku trenerskim. Thomasa Thurnbichlera zastąpił w roli pierwszego trenera Maciej Maciusiak, którego głównym celem jest zbudowanie reprezentacji zdolnej do walki o medale igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Te będą ostatnią wielką imprezą dla Kamila Stocha.

Nasz mistrz przed startem tego sezonu ogłosił bowiem, że po ostatnim skoku w Planicy odwiesi narty na kołek i zakończy swoją profesjonalną karierę. Stoch mimo faktu, że trenuje pod okiem Michała Dolezala znalazł się oczywiście w gronie powołanych do kadry A na ten sezon. Oprócz naszego trzykrotnego mistrza olimpijskiego Maciusiak umieścił tam jeszcze sześciu skoczków.

Znakomity występ Tomasiaka. Puka do kadry Maciusiaka

Mowa o: Dawidzie Kubackim, Pawle Wąsku, Aleksandrze Zniszczole, Piotrze Żyle, Jakubie Wolnym oraz Kacprze Juroszku. Jak na razie w letnim Grand Prix najlepiej spisują się Kubacki, Stoch oraz...Maciej Kot z kadry B. Wszyscy mają prawo jeszcze myśleć o wygranej w klasyfikacji generalnej. Na zapleczu w letnim Pucharze Kontynentalnym pozostałym powoli wyrasta poważny rywal.

Mowa o Kacprze Tomasiaku, który w dwóch dotychczasowych konkursach zgromadził 100 punktów i przed weekendem w Hinterzarten plasował się na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej. Przed pierwszym konkursem na skoczni o wielkości 109 metrów Tomasiak wygrał serię próbną, dając polskim kibicom duże nadzieje na sukces także w samych zawodach.

Po pierwszej serii te nadzieje jeszcze wzrosły. 18-latek bowiem wylądował na odległości 105. metrów w naprawdę dobrym stylu przy dużej rekompensacie, co sprawiało, że nad drugim Naito Polak miał przewagę ponad dwóch oczek. Przed drugim skokiem trener zdecydował się obniżyć Tomasiakowi belkę. Ten manewr ostatecznie niestety się nie powiódł. Polak po lądowaniu na odległości 107. metrów zajął drugie miejsce. Wygrał Japończyk Naito z przewagą 0,3 punktu.

