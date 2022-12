Faworyta zbliżającej się edycji Turnieju Czterech Skoczni trudno jest wskazać. Eksperci duże szanse dają wspomnianemu już Kubackiemu, a do walki włączyć mogą się między innymi Anże Lanisek (Słowenia), Stefan Kraft (Austria) czy jego niezwykle doświadczony rodak, Manuel Fettner. Fani nad Wisłą liczą, że do tego grona dołączy także Piotr Żyła, a może i Kamil Stoch, który mimo słabszego otwarcia sezonu (aktualnie jest w "generalce" PŚ 14.) wielokrotnie udowadniał, iż nigdy nie można go skreślać.