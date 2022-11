Ikona skoków kręci nosem przed konkursami w Wiśle! "Nie rozumiem"

Nigdy dotąd rywalizacja w Pucharze Świata nie ruszała tak wcześnie. Po konkursach w naszym kraju skoczkowie będą mieć... trzytygodniową przerwę, a zmagania wznowią pod koniec listopada w Kuusamo . Dla Schmitta - niegdyś wielkiego rywala Adama Małysza jest to ruch trudny do zrozumienia.

Martin Schmitt kręci nosem. "Nie rozumiem"

- To, czego nie rozumiem to harmonogram. Ruszamy, a potem czeka nas przerwa. FIS chciał uniknąć kolizji z piłkarskimi mistrzostwami świata. Ale przecież one trwają również wtedy, gdy nastąpi powrót do rywalizacji - komentował, cytowany przez niemiecki oddział "Eurosportu".