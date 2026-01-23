Wielkimi krokami zbliża się najważniejsza impreza czterolecia dla skoczków narciarskich. We włoskim Predazzo Polki i Polacy będą bili się o medale igrzysk olimpijskich. W środę Polski Związek Narciarski ogłosił kadrę Polski na te zawody. Po stronie mężczyzn doszło do pewnej niespodzianki - prócz "pewniaków" w osobach Kamila Stocha oraz Kacpra Tomasiaka do Włoch poleci również Paweł Wąsek.

Po stronie kobiecej reprezentacji Polski nie było jakiejkolwiek niespodzianki. Dwa miejsca przynależne naszym zawodniczkom zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami zajęły Anna Twardosz oraz Pola Bełtowska. Ten duet od długiego czasu widzimy w rywalizacji Pucharu Świata. Zdecydowanie lepiej dysponowana jest Twardosz, która notuje życiowy sezon.

W tym tygodniu w japońskim Zao Twardosz osiągnęła drugi najlepszy wynik w karierze, a trzeci w historii startów Polek w Pucharze Świata. Po udanym konkursie 24-latka plasowała się na 12. pozycji. Dotychczas jej najlepszym rezultatem była dziesiąta lokata w Falun.

Słaby występ Polek w Japonii. O awans drżeliśmy do samego końca

Zawodniczki pozostały w Azji, a karuzela Pucharu Świata przeniosła się do Sapporo. Pierwsze skoki na Okurayamie zaplanowano już na piątkowy poranek polskiego czasu. Zaczęło się od dwóch serii treningowych, w których Polki wystąpiły.

W pierwszym treningu Anna Twardosz oddała skok na odległość 106,5 metra, co dało jej 26. lokatę. Gorzej poszło Poli Bełtowskiej, która po skoku na 109,5 metra była 32. Drugi trening przyniósł Twardosz poprawę - 114,5 metra i 22. miejsce. Bełtowska zaprezentowała się jednak znacznie gorzej, skacząc tylko 92,5 metra. To dawało jej dopiero 44. lokatę.

Kwalifikacje nie przyniosły polskim kibicom pozytywnych informacji. Na starcie stanęło 50 zawodniczek, co oznaczało, że najgorsza dziesiątka nie wywalczy awansu do sobotniego konkursu. Niestety, w tym gronie znalazła się również Bełtowska. Już po skoku na odległość 96,5 metra wiadomym było, że o awans Polki będzie bardzo trudno. Finalnie Bełtowska zakończyła kwalifikacje na 48. pozycji.

Daleko od zachwytu można było być również po próbie Twardosz. Najwyżej notowanej polskiej zawodniczce w cyklu Pucharu Świata zmierzono odległość 101,5 metra. Nasza reprezentantka otrzymała przy tym dość niskie noty od sędziów. Ostatecznie tyle wystarczyło, by Twardosz zakwalifikowała się do sobotnich zawodów, plasując się na 39. pozycji.

W czołówce nie mogło być mowy o jakiejkolwiek niespodziance. Kwalifikacje triumfem zakończyła Nika Prevc. Słowenka ze znaczącą przewagą wyprzedziła na podium drugą Niemkę Agnes Reich oraz trzeciej w ostatecznym rozrachunku Eirin Marię Kvandal z Norwegii.

Sobotni konkurs Pucharu Świata kobiet w Sapporo odbędzie się w sobotę 24 stycznia o godz. 8:15 polskiego czasu.

Anna Twardosz JENS SCHLUETER AFP

Pola Bełtowska FREDRIK SANDBERG AFP

Pola Bełtowska Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport