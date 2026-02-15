Igrzyska jeszcze się nie skończyły, a Maciusiak już wie, co go czeka. Usłyszał "wyrok"

W sezon 2025/2026 kibice narciarskiej reprezentacji Polski wchodzili z wielkimi nadziejami. Po głośnej zmianie trenera wielu upatrywało bowiem szans na poprawę niezbyt optymistycznej sytuacji naszej kadry narodowej.

Wraz ze startem tegorocznych zmagań ci sami kibice przeżyli swego rodzaju rozczarowanie. Poza Kacprem Tomasiakiem żaden z reprezentantów kraju nad Wisłą nie przejawiał bowiem oznak dobrej i stabilnej formy. Również 19-letni skoczek, mimo że wprowadził się do elity w naprawdę imponującym stylu, nie uświadczył dotychczas pobytu na podium w indywidualnych zmaganiach PŚ.

Z czasem coraz częściej pojawiały się głosy, mówiące o konieczności rozważenia kolejnej już zmiany trenera. Sam Maciusiak niejako postawił wszystko na jedną kartę, decydując się zabrać na tegoroczne ZIO Pawła Wąska, który zdecydowanie nie był pierwszym wyborem w środowisku kibicowskim.

Maciusiak może być spokojny. Ważny głos ws. przyszłości trenera

Od tego czasu sytuacja zmieniła się jednak diametralnie. Wspomniany wcześniej Tomasiak sięgnął bowiem po dwa indywidualne medale IO, co znacząco wpłynęło na postrzeganie poczynań trenera Maciusiaka. W świetle nowych faktów głos ws. przyszłości trenera naszej kadry narodowej postanowił zabrać jeden z członków zarządu PZN-u Wojciech Adam Fickowski.

"Pytacie o oczywiste rzeczy. Przecież to jest oczywiste i logiczne. Przed igrzyskami mówiliśmy, że nagrodzonych trzeba będzie nagradzać, a niektórych trzeba będzie ukarać. W związku z tym wydaje mi się, że nastąpi teraz czas nagradzania. [...]. Co chcecie usłyszeć? Że trener Maciej Maciusiak ma już odejść? Na pewno zostanie. Jak to się mówi, jest to >>oczywista oczywistość<<" - mówił Fickowski w rozmowie z portalem TVP Sport.

Tego typu deklaracja ze strony krajowego związku zapewne mocno uspokoi trenera Maciusiaka, który przed startem włoskiej imprezy nie mógł być w zasadzie niczego pewien. Błyskawiczne postępy, poczynione przez Kacpra Tomasiaka, znacząco przyczyniły się do ustabilizowania pozycji szkoleniowca.