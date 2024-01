Idzie nowe w polskich skokach? Thomas Thurnbichler w ciągu kilku dni skreślił dwóch mistrzów

Zaraz mnie ktoś pewnie poprawi, ale nie przypominam sobie, by Kamil Stoch kiedykolwiek nie zakwalifikował się do polskiej kadry na mistrzowską imprezę. Jeżeli do tego dodamy "odstrzelenie" Piotra Żyły przed tygodniem przed konkursem drużynowym w Pucharze Świata w Zakopanem, to są podstawy do tego, by myśleć o rewolucji w polskich skokach?