Idą wybory, wszystkie oczy na Małysza. Media: Na to nikt się nie przygotowuje

- Czasem mam wszystkiego dość [...] W związku jest masa świetnych ludzi, pracowników, którzy dbają o PZN każdego dnia. Pracować z nimi to przyjemność. Są też jednak wokół ludzie, którzy się nie znają, a decydują o różnych sprawach. I to jest przykre - mówił niedawno o swojej pracy Przeglądowi Sportowemu Onet Adam Małysz.

W tym roku kończy się jego czteroletnia kadencja w roli prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Wciąż nie jest pewne, czy będzie się starał o reelekcję.

Muszę się nad tym głęboko zastanowić. Zresztą musiałby mnie wystawić do wyborów któryś z okręgów. Pytanie, czy chcę? Na razie nie czas na rozmowę o tym, bo mamy ważniejsze rzeczy przed sobą. Najwcześniej zacznę o tym myśleć po igrzyskach, a najpewniej dopiero po sezonie

Co z planami Adama Małysza? Ma być bliżej decyzji o starcie w wyborach

Za nami już igrzyska, a do końca sezonu Pucharu Świata pozostały dwa tygodnie. Tym samym spekulacje zapewne zaczną narastać. Nie zabraknie dyskusji, czy 48-latkowi nie brakuje regularnych wyjazdów na zawody skoczków na tyle, by spróbować bardziej roli dyrektorskiej.

Jakub Balcerski ze Sport.pl twierdzi, że decyzja Małysza jest już naprawdę blisko. Na ten moment miałby być bliżej przystąpienia do wyborów. Jak czytamy, nikt w PZN w tej chwili nie przygotowuje się inny scenariusz.

Czterokrotny wicemistrz olimpijski i czterokrotny zdobywca Kryształowej Kuli chce jednak pracować w inny sposób. Ma mu się nie podobać fakt, że może zawsze zostać łatwo przegłosowany przez zarząd, a jego funkcja jest typowo reprezentatywna. Rzekomo chce równej bądź wyższej wartości głosu niż członkowie PZN.

Co ciekawe, w razie startu nie planuje kampanii wyborczej, nawet jeśli będzie miał konkurencję - Myślę, że każdy jest rozliczany ze swoich działań i z tego, co sam zrobił - zaznacza. Skupiłby się więc na przekonywaniu głosujących podsumowaniami swojej kadencji, a nie zapowiedziami.

Na stanowisko został wybrany 25 czerwca 2022 roku, był jedynym kandydatem. Wcześniej przez 6 lat pracował w związku jako koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN.

Adam Małysz Damian Klamka East News

Adam Małysz ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Adam Małysz Damian Klamka East News

