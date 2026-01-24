"I co ja robię tu?" - pyta Maciej Kot. Trener Maciusiak tłumaczy decyzję

Każdy z sześciu powołanych zawodników na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie wystąpił w obu czwartkowych seriach treningowych. Po nich Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków, wybrał czterech skoczków do konkursu indywidualnego.

Decyzją szkoleniowca do składu nie załapali się Maciej Kot i Klemens Joniak. Ten ostatni zaraz po wyborze ruszył w drogę do Eisenerz na Puchar Kontynentalny. Kot został w rezerwie.

Maciej Kot w konkursie drużynowym? Była taka opcja

Nasz sztab chciał, by Kot skakał jako przedskoczek, ale te plany zniweczyły procedury. Dlatego, kiedy w piątek zapytaliśmy, czy Kot dostanie szansę w konkursie drużynowym w niedzielę, nasz szkoleniowiec odparł:

Gdyby Maciek był brany pod uwagę do drużyny, to nie może w sobotę skakać jako przedskoczek. Jeśli dojdzie do zmiany, to nie ucierpimy wynikowo, bo Maciek prezentuje podobny poziom na tej skoczni, co Dawid, Kamil, czy Olek.

Kot walkę o występ w konkursie indywidualnym przegrał z Kubackim o 1,9 pkt. I rzeczywiście wymiana tych zawodników nie zmieniłaby znacząco wyników rywalizacji drużynowej.

Skoczek pyta: I co ja robię tu?

Kot zatem utworzył na Instagramie relację z widokiem skoczni i piosenkę "Elektrycznych Gitar" - "I co ja robię tu?"

Maciek zostaje z nami, bo to są loty narciarskie i mieć rezerwowego. Myśleliśmy o tym, by skakał jako przedskoczek, ale zasady są takie, że jak pójdzie na przedskoczka, to nie może wystąpić w konkursie drużynowym, a rezerwę musimy trzymać do samego końca

Kot najpewniej wystąpi w zawodach PŚ w Willingen, a potem - jak przyznał - penie wróci do Pucharu Kontynentalnego, by walczyć kwotę na ostatni period PŚ.

Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Maciej Kot JENS SCHLUETER AFP

Maciej Maciusiak Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Skocznia do lotów w Oberstdorfie Karl-Josef Hildenbrand/DPA AFP

