Kacper Tomasiak już na dobre został nowym bohaterem sportowej Polski. Jego srebrny medal na tegorocznych igrzyskach olimpijskich smakuje tym lepiej, że pojawił się dość niespodziewanie. Choć nasz 19-latek już podczas prób treningowych udowadniał, że stać go na to, by sporo namieszać w ścisłej czołówce.

Ogromny sukces spadł jednak na Kacpra Tomasiaka niczym grom z jasnego nieba. Przypomnijmy, że wciąż nie zdołał stanąć na podium w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tymczasem teraz jest na ustach wszystkich. A taki nagły wzrost popularności i presji potrafi przygnieść.

Na byle kogo nie trafiło - podkreślmy. Nie brakuje bowiem głosów, że mocna sfera mentalna jest jedną z największych zalet wciąż nastoletniego skoczka narciarskiego. Podkreślał to choćby w Studiu Mediolan Cortina na antenie Polsatu członek zarządu PZN - Rafał Kot. - Nie pamiętam zawodnika, który byłby w tym wieku tak odporny psychicznie - mówił, odwołując się do drugiego skoku sportowego lidera reprezentacji Polski z poniedziałkowego konkursu.

Skoki narciarskie. Zmiana po medalu Kacpra Tomasiaka? "Musi zaczerpnąć doświadczenia"

Nie zmienia to jednak faktu, że wielki i nagły, a przy tym spektakularny sukces zawsze stanowi zagrożenie dla młodego sportowca. Co zrobić, by zminimalizować to ryzyko w przypadku Kacpra Tomasiaka? To pytanie usłyszał w rozmowie ze Sport.pl trener kadry B - Wojciech Topór. Jak podkreślił, nasz wicemistrz olimpijski będzie musiał choćby zmienić nieco swoje podejście do obowiązków medialnych, a tu konieczna może okazać się pomoc starszych kolegów z reprezentacji, a także sztabu szkoleniowego.

- Mi samemu telefon od wczoraj się urywa i ciągle dzwoni. Więc tak sobie pomyślałem, że Kacpra trzeba będzie nauczyć trochę asertywności. Trochę będzie musiał zaczerpnąć doświadczenia i pomocy od starszych kolegów i od trenerów, żeby mu pomogli w tym. Bo Kacper jest tak grzeczny, nikomu nie chce odmówić. Zawsze chętnie udziela wywiadów i rozdaje autografy. A tutaj, po takim sukcesie, zainteresowanie na pewno jeszcze wzrośnie. Więc my jako kibice i dziennikarze też będziemy musieli zrozumieć, że czasem po prostu będzie musiał odmówić - przekazał wprost Wojciech Topór.

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kacper Tomasiak Jakub Porzycki AFP

Kacper Tomasiak RONI REKOMAA/Lehtikuva AFP

