Huczy wokół Tomasiaka. Telefon się urywa. Trener ogłasza: Konieczna zmiana
Kacper Tomasiak zachwycił wszystkich fanów skoków narciarskich - i nie tylko - zdobywając w poniedziałkowym konkursie na skoczni normalnej w Predazzo srebrny medal igrzysk olimpijskich. Od tej pory na dobrą sprawą funkcjonuje w zupełnie nowej dla siebie rzeczywistości. Rzeczywistości, która niesie ze sobą pewne zagrożenia. Głos w sprawie 19-latka zabrał trener Wojciech Topór, podkreślając, że w jego podejściu potrzebna będzie zmiana i kluczowa może tu okazać się pomoc starszych kolegów oraz sztabu szkoleniowego.
Kacper Tomasiak już na dobre został nowym bohaterem sportowej Polski. Jego srebrny medal na tegorocznych igrzyskach olimpijskich smakuje tym lepiej, że pojawił się dość niespodziewanie. Choć nasz 19-latek już podczas prób treningowych udowadniał, że stać go na to, by sporo namieszać w ścisłej czołówce.
Ogromny sukces spadł jednak na Kacpra Tomasiaka niczym grom z jasnego nieba. Przypomnijmy, że wciąż nie zdołał stanąć na podium w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tymczasem teraz jest na ustach wszystkich. A taki nagły wzrost popularności i presji potrafi przygnieść.
Na byle kogo nie trafiło - podkreślmy. Nie brakuje bowiem głosów, że mocna sfera mentalna jest jedną z największych zalet wciąż nastoletniego skoczka narciarskiego. Podkreślał to choćby w Studiu Mediolan Cortina na antenie Polsatu członek zarządu PZN - Rafał Kot. - Nie pamiętam zawodnika, który byłby w tym wieku tak odporny psychicznie - mówił, odwołując się do drugiego skoku sportowego lidera reprezentacji Polski z poniedziałkowego konkursu.
Skoki narciarskie. Zmiana po medalu Kacpra Tomasiaka? "Musi zaczerpnąć doświadczenia"
Nie zmienia to jednak faktu, że wielki i nagły, a przy tym spektakularny sukces zawsze stanowi zagrożenie dla młodego sportowca. Co zrobić, by zminimalizować to ryzyko w przypadku Kacpra Tomasiaka? To pytanie usłyszał w rozmowie ze Sport.pl trener kadry B - Wojciech Topór. Jak podkreślił, nasz wicemistrz olimpijski będzie musiał choćby zmienić nieco swoje podejście do obowiązków medialnych, a tu konieczna może okazać się pomoc starszych kolegów z reprezentacji, a także sztabu szkoleniowego.
- Mi samemu telefon od wczoraj się urywa i ciągle dzwoni. Więc tak sobie pomyślałem, że Kacpra trzeba będzie nauczyć trochę asertywności. Trochę będzie musiał zaczerpnąć doświadczenia i pomocy od starszych kolegów i od trenerów, żeby mu pomogli w tym. Bo Kacper jest tak grzeczny, nikomu nie chce odmówić. Zawsze chętnie udziela wywiadów i rozdaje autografy. A tutaj, po takim sukcesie, zainteresowanie na pewno jeszcze wzrośnie. Więc my jako kibice i dziennikarze też będziemy musieli zrozumieć, że czasem po prostu będzie musiał odmówić - przekazał wprost Wojciech Topór.